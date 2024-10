Mircea Rednic, mesaj direct pentru conducerea lui Dinamo, după procesul câștigat: "Lucrurile se puteau rezolva!" - Antena Sport

Mircea Rednic, mesaj direct pentru conducerea lui Dinamo, după procesul câștigat Profimedia Mircea Rednic a transmis un mesaj direct pentru conducerea lui Dinamo, după procesul câștigat. Antrenorul de la UTA Arad a oferit prima reacție, după decizia Curții de Apel. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Instanța i-a dat câștig de cauză lui Mircea Rednic, în procesul cu Dinamo. Clubul din Ștefan cel Mare va trebui să îi plătească acum suma de 32.000 de euro tehnicianului. Mircea Rednic, mesaj direct pentru conducerea lui Dinamo, după procesul câștigat După proces, Mircea Rednic a dat de înțeles că acest conflict s-ar fi putut rezolva pe cale amiabilă, în condițiile în care șefii clubului l-ar fi chemat la o discuție. Mircea Rednic a dezvăluit apoi că a mers în instanță din cauza faptului că a fost dat afară de la echipă printr-o „înțtiințare prin fax”. ”Îmi pare rău că s-a ajuns aici, pentru că dacă aș fi fost chemat la o discuție lucrurile se puteau rezolva. Reclamă

Dar nu am acceptat faptul că vorbisem ceva cu cei din conducere, apoi am fost dat afară printr-o înștiințare pe fax, așa cum s-a întâmplat când am plecat de la Dinamo”, a spus Mircea Rednic, citat de fanatik.ro.

Mircea Rednic a câștigat procesul cu Dinamo!

Mircea Rednic s-a judecat cu Dinamo pentru suma de 32.000 de euro, care a reprezentat valoarea a 4 salarii din perioada în care era antrenorul echipei din Ștefan cel Mare.

Inițial, Mircea Rednic a pierdut acest proces, însă, după un apel, instanța i-a dat câștig de cauză. Decizia Curții de Apel din București a fost următoarea:

„Admite apelul. Schimbă în totalitate sentința apelată, în sensul că – Admite contestația. Obligă administratorul judiciar la plată către contestator a sumei de 32.000 de euro cu titlul de creanță curentă. Definitivă. Pronunțatăă prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi, 16.10.2024”. În luna mai, Mircea Rednic a oferit o serie de declarații despre acest subiect. Tehnicianul care o pregătește, în prezent, pe UTA Arad transmitea faptul că i se pare normal să încaseze suma de bani menționată anterior. „Mi se pare normal să iau acele salarii. E un contract care trebuie respectat. M-a deranjat… Normal că e vorba de orgoliu. Nu e vorba de bani, e vorba de respect. Știi ce m-a deranjat? Nu avut nici curajul să mă cheme să discutăm. Au trimis o notificare pe WhatsApp… Așa se procedează? Îmi trimiți notificare ca ultimului angajat. Totuși, eu am făcut ceva pentru Dinamo. Și tu să ai un salariu de nesimțit, să iei 6% la un transfer la care nu ai niciun merit și tot tu ieși să vorbești… Tu ești administrator judiciar. Cum de sunt salarii așa mari dacă ești în insolvență?”, spunea atunci Mircea Rednic.

