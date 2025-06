Ioan Andone, convins că Marius Măldărăşanu ar fi trebuit să o preia pe Rapid: "Pe el îl vedeam" - Antena Sport

La Rapid nu văd un antrenor străin. Nu mai trebuie să riște cum au riscat anul trecut. Degeaba a venit după Șumudică, rapidist pur-sânge și au terminat pe locul pe care au terminat. La investițiile și la lotul pe care îl au, n-au voie să nu joace în cupele europene”, a declarat Ioan Andone.

Marius Măldărăşanu, mesaj despre preluarea Rapidului

Marius Măldărăşanu va începe al cincilea sezon pe banca lui Hermannstadt, după ce a semnat prelungirea contractului cu sibienii. Dar lucrurile puteau sta altfel. Fostul mijlocaş a fost aproape de o revenire la echipa de suflet, Rapid.

“Cum am spus, atât timp cât sunt aici, înseamnă că aici trebuie să fiu. Când va trebui să fiu la Rapid, voi fi la Rapid. Mai multe nu pot să spun. Am zis o dată că au fost ceva discuții prin intermediari. Atâta tot. Mai multe nu are rost să vorbim. Eu am prelungit aici. Dacă eram liber, poate puteam vorbi mai mult. Dar eu am prelungit cu Hermannstadt, sunt fericit. Rapid probabil va anunța în aceste zile noul antrenor și sper să-i iasă. Mai mult nu e cazul să discutăm.