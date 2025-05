Mirel Rădoi a uitat de prietenie şi i-a răspuns lui Basarab Panduru: "Nu antrenez ce vrei tu" - Antena Sport

Mirel Rădoi a venit cu un răspuns pentru Basarab Panduru, după ce, înainte de Universitatea Craiova – Dinamo 2-1, fostul mare mijlocaş spunea de antrenorul oltenilor că se apără cu 7 jucători, dar şi că rezultatele echipei sunt „ceva de speriat”.

Panduru a susţinut şi că Universitatea Craiova ar avea o medie de sub un punct pe meci, aceasta fiind de 1.67 puncte pe meci, în toate competiţiile. Rădoi a uitat de prietenia cu Panduru şi a venit cu un răspuns pe măsură.

Mirel Rădoi i-a răspuns lui Basarab Panduru

„La fel, îmi pare rău, pentru că este prietenul meu, dar trebuie să-i răspund, pentru că am primit un link acum câteva zile cu o declarație a lui Pandi. Nu poți spune că Universitatea Craiova are medie de sub 1 punct, în condițiile în care noi până la partida din seara asta aveam 11 puncte în 9 meciuri jucate. Și dacă pierdeam în seara asta am fi avut o medie de 1 punct și ceva.

Dacă tot vorbim despre corectitudine în țara asta, ar trebui să vorbim despre corectitudine, să lăsăm prieteniile și să vorbim de la început până la capăt. În momentul ăsta, dacă nu mă înșel, avem o medie de 1,60 – 1,70 (n.r. – 1,67 în toate competițiile).

În momentul în care vorbești că ar trebui să ne apărăm cu toată echipa, este doar părerea ta. Asta nu înseamnă că eu, ca antrenor, trebuie să antrenez ce vrei tu. Eu mi-am asumat niște riscuri când am semnat cu Universitatea Craiova.