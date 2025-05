Noua vedetă a lui Mirel Rădoi rupe tăcerea! Mesaj clar după ce a semnat cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Noua vedetă a lui Mirel Rădoi tocmai a semnat cu Universitatea Craiova şi are planuri mari la echipa olteană. A venit de la o echipă care a luptat pentru salvarea de la retrogradare, dar îşi doreşte titlul în sezonul viitor.

Samuel Teles va juca din sezonul viitor sub comanda lui Mirel Rădoi. Tocmai a semnat cu oltenii şi speră să ia titlul în sezonul viitor.

Mesaj direct pentru Mirel Rădoi

Mijlocaşul portughez, Smaule Teles i-a spus clar lui Mirel Rădoi. Ştie deja poziţia pe care dă cel mai bun randament. ”Sunt foarte fericit să fiu aici, sunt deja de ceva vreme în România așa că știu cât de mare este acest club. Nu am apucat să stau foarte mult în oraș, dar cu siguranță voi avea timp să-l cunosc mai bine. Referitor la stadion este unul foarte frumos și abia aștept să-l văd plin.

Per total, prima impresie a fost una foarte bună. Condițiile de pregătire sunt bune pentru ca noi jucătorii să performăm. Sunt condiții foarte bune. Pot spune că sunt foarte fericit de ce am găsit aici și am fost surprins într-un mod plăcut de condițiile oferite de club.

M-aș descrie ca fiind un jucător de echipă. Evoluez în linia mediană, ca un număr 8, ca un jucător box-to-box. Îmi place să alerg, să ajut echipa și dacă este posibil să marchez și goluri”, a declarat Teles.