"O decizie de suflet" Apelul lui Bocciu pentru fanii Rapidului după ce Marius Şumudică a devenit oficial antrenorul giuleştenilor - Antena Sport

„Mi s-a blocat telefonul. Cel mai frumos mesaj l-am primit de la părinţii mei. Au o vârstă şi îşi doreau foarte mult să fiu aproape de ei. Mi-au zis, ‘În sfârşit tată, eşti lângă noi şi eşti acasă’. Eu sunt un tip mai sentimental şi mi-au dat lacrimile. Am avut nişte probleme în familie şi de aceea am renunţat la contractul cu Gaziantep. Sper ca Dumnezeu să îi ţină în viaţă pentru că educaţia pe care mi-au dat-o a fost una aleasă şi să se bucure alături de mine”, a declarat Marius Şumudică la conferinţa de presă.

Marius Şumudică a fost prezentat oficial ca antrenor al Rapidului într-o conferinţă de presă la care au participat patronul Dan Şucu şi preşedintele clubului, Viorel Moldovan. În conferinţa de presă, Marius Şumudică a anunţat şi obiectivul echipei: clasarea pe un loc de play-off.

„Una dintre cele mai frumoase zile din viaţa mea”

„Sunt clipe pe care, probabil, le trăieşti rar în viaţă. M-am întors acasă, cum, de altfel, scrie şi pe eşarfa pe care mi-au făcut-o.

Am avut o surpriză. Nici nu ştiu dacă pot să o numesc surpriză, din ceea ce vedeam, din exteriorm că se întâmplă la Rapid. Cred că fără să laud pe cineva, am găsit un club extraordinar de bine structurat, în toate segmentele, cu oameni care îşi fac treaba pe fiecare palier. Ceea ce unui antrenor îi dă liniştea de a se ocupa de partea tehnică, de a pregăti echipa.

Într-un final, rezultatele să fie pozitive.

A fost una dintre cele mai frumoase zile din viaţa mea profesională. Ajung la clubul pe care îl iubesc, pe care l-am slujit ca jucător. Nu mi-am ascuns nici dorinţa de a performa ca antrenor. Doresc din suflet ca rezultatele să vorbească fiindcă, de foarte multe ori, vorbim mult şi facem puţin.

(n.r.: despre obiectiv) Referitor la obiectiv, am stabilit cu finanţatorul principal, obiectivul meu este calificarea echipei în play-off. După care vom vedea. Pentru că am această experienţă, cu Astra am intrat de două ori în play-off, după play-off este un alt campionat”, a declarat Marius Şumudică în cadrul primei sale conferinţe de presă ca antrenor al Rapidului.