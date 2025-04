O nouă arenă de lux în Liga 1! "Am şi văzut cum va arăta" - Antena Sport

Oţelul Galaţi va avea parte de un stadion modernizat. Proiectul a ajuns deja la autorităţi, iar Cristi Munteanu susţine că a luat deja legătura cu primarul Ionuț-Florin Pucheanu.

Noua capacitate a stadionului din Galaţi va fi de 18.000 de locuri, cu 4.500 mai multe decât actuala.

Oţelul Galaţi va avea un stadion modern

„Și mai devreme am vorbit cu domnul primar, este cât se poate de real. Se vrea mărirea stadionului, se vrea modernizarea stadionului actual și finanțarea va fi făcută, din ce am înțeles… domnul primar caută soluții, ori un parteneriat public-privat, ori un parteneriat cu Guvernul României pentru a moderniza acest stadion.

Costurile ar fi mult mai mici decât să faci un stadion de la zero. Domnul primar are proiectul cu stadionul. (n.r. – E făcut deja proiectul?) E făcut, da, am și văzut cum va arăta stadionul.

Acum rămâne, cum e la noi, cu multe documente, cu multe hârtii. Cert este că l-am rugat pe domnul primar, în așa fel încât atunci când vor începe lucrările s-o facă pe bucăți ca să nu fim nevoiți să plecăm, să jucăm în altă parte. Vom vedea până atunci, cerința mea a fost clară”, a spus Cristi Munteanu, citat de sport.ro.