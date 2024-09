"O ruşine" Marius Şumudică şi-a făcut praf jucătorii după înfrângerea cu U Cluj: "Nu accept aşa ceva"! Le-a cerut scuze fanilor - Antena Sport

„Eu nu pot să accept ce se întâmplă!”

(n.r: Nu aţi găsit echipa bine fizic?) Nu, nu, am spus că noi pierdem dueluri. Trebuie să lucrăm.

(n.r: Vin după o perioadă de pregătire, pe care au făcut-o cu altcineva) Nu mai are rost să discutăm ce a fost în urmă. Îmi asum, deciziile au fost ale mele. Am încercat un 4-4-2, să joc cu doi atacanţi. Aşa nu putem, să ajungem în părţile laterale, să nu putem să dăm o centrare…

La primul gol avem lovitură liberă. Pleacă un jucător, Chipciu, 80 de metri, şi ajungem să primim gol. Nu ptuem să oprim jocul. Asta nu pot să te învăţ eu, trebuie să o simţi!

Probabil dacă marca Tobias… Am început bine jocul, dar nu suntem decişi. (n.r: despre Grameni) L-am scos fiindcă am vrut să bag altceva la mijloc. Mai rapid, mă gândeam la Emmers. Hromada mi-a zis că are probleme musculare, am fost nevoit să schimb. Am jucat cu Kait număr 6. Trebuia să îl bag pe Rareş, că e under. În benzi puteam să îi destabilizăm, dar din păcate foarte puţin.

„Avem nevoie de Boupendza şi N’Jie”

(n.r: Îi aşteptaţi pe Boupendza şi N’Jie?) E clar că avem nevoie de amândoi.

La Iaşi am jucat ce trebuia să jucăm. La Craiova am făcut acelaşi lucru. Braun a marcat pe tranziţie pozitivă. Atunci când avem atac poziţional e greu.