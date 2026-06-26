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Ofertă de 500.000 de euro pentru jucătorul FCSB-ului. Ar putea fi coleg cu un alt român

Daniel Işvanca Publicat: 26 iunie 2026, 16:39

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Ofertă de 500.000 de euro pentru jucătorul FCSB-ului. Ar putea fi coleg cu un alt român

Jucătorii de la FCSB într-un meci cu Farul / Sportpictures

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FCSB a anunțat nu mai puțin de patru plecări, iar șansele ca Florin Tănase să continue și el din vară sunt minime, după ultima întâlnire pe care acesta a avut-o cu Gigi Becali.

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Rămasă și fără Darius Olaru, gruparea antrenată de Marius Baciu are pe masă o ofertă de 500.000 de euro pentru un alt jucător, de la o echipă unde evoluează un alt internațional român.

FCSB, ofertă pentru Mihai Lixandru

Gigi Becali a anunțat după ultimul meci al sezonului că așteaptă oferte pentru Mihai Lixandru, iar o echipă din Major League Soccer și-a manifestat interesul pentru mijlocașul roș-albaștrilor.

Jurnalistul Lorenzo Lepore a precizat că DC United a înaintat o ofertă de 500.000 de euro pentru fotbalistul care ar putea fi coleg cu Louis Munteanu.

Jucătorul cotat de Transfermarkt la 900.000 de euro a generat interes și din Arabia Saudită. 108 meciuri a jucat în total Mihai Lixandru pentru FCSB.

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