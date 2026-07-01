OFICIAL | A 7-a plecare a verii de la Dinamo

Dinamo continuă schimbările din lot şi acum formaţia bucureşteană anunţă a 7-a plecare a verii, după ce clubu şi fotbalistul au ajuns la un acord pentru o reziliere de contract.

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Clubul de fotbal Dinamo Bucureşti a anunţat, miercuri, pe un site de socializare, rezilierea de comun acord a contractului cu fundaşul Costin Amzăr, care în ultimele două sezoane a evoluat sub formă de împrumut la formaţia Al Nasr din Emiratele Arabe Unite.

Costin Amzăr a plecat de la Dinamo

“Dinamo a ajuns la o înţelegere amiabilă de încetare a raporturilor contractuale cu fundaşul stânga Costin Amzăr. Format de Centrul de Copii şi Juniori al clubului, Costin a trecut prin toate etapele de formare, ajungând până la prima echipă a clubului.

Îi mulţumim lui Costin Amzar pentru toată munca pe care a depus-o la Dinamo şi îi dorim mult succes mai departe în carieră”, se arată pe pagina oficială de Facebook a grupării bucureştene.

Pentru Dinamo, Costin Amzăr a bifat un număr de 81 de meciuri la nivelul primei echipe, marcând 3 goluri şi oferind 5 pase decisive.