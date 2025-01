OFICIAL | Denis Ciobotariu a semnat cu Rapid! Reacţia fundaşului: "Sunt nerăbdător să lucrez din nou cu domnul Șumudică" - Antena Sport

Denis Ciobotariu a semnat cu Rapid. Fundaşul de 26 de ani a intrat în ultimele şase luni de contract la Sepsi Sf. Gheroghe, echipă la care a evoluat în ultimele două sezoane şi jumătate.

Ciobotariu s-a înţeles cu Rapid până în vara anului 2028, el urmând să ajungă sub comanda lui Marius Şumudică abia la vară. În cursul zilei de vineri, fundaşul va pleca în cantonament cu Sepsi Sf. Gheorghe, echipă cu care se află în continuare sub contract.

Denis Ciobotariu a semnat cu Rapid! Fundaşul va pleca însă în cantonament cu Sepsi

Denis Ciobotariu a oferit şi prima reacţie după ce a semnat cu Rapid. Fundaşul de 26 de ani consideră că a făcut o mutare foarte bună pentru cariera sa şi este convins că formaţia din Giuleşti îl poate ajuta să ajungă la echipa naţională.

De asemenea, Ciobotariu a menţionat şi că a avut mai multe oferte, inclusiv din Liga 1, dar le-a refuzat, alegând clubul din Giuleşti:

„Mă bucur ca am luat decizia de a semna cu Rapid. Au fost mai multe oferte, inclusiv din Superligă, și cred că am luat cea mai buna decizie. Rapid este un club foarte mare, un club de tradiție, și cred că, ușor, ușor, va deveni și mai mare. Rapid este cel mai stabil club din România, în momentul de față, și are un proiect excelent pentru viitor.