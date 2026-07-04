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Oficial! Francisco Barrios a semnat cu CFR Cluj

Radu Constantin Publicat: 4 iulie 2026, 10:52

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Oficial! Francisco Barrios a semnat cu CFR Cluj
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Update: CFR Cluj a anunţat oficial transferul lui Francisco Barrios. „CFRiști, faceți cunoștință cu Francisco Barrios, noul nostru jucător! În vârstă de 24 de ani, mijlocașul uruguayan și-a început cariera în fotbalul profesionist la Defensor Sporting, club alături de care a câștigat de 3 ori Cupa Uruguayului. În ultimii doi ani, acesta a evoluat în țara natală, la Boston River, dar și în Brazilia, la Atlético Clube Goianiense. La nivel internațional, Francisco a bifat prezențe pentru selecționatele de juniori ale Uruguayului. Îi urăm mult succes și bun venit în familia CFR!”, este mesajul postat de conducerea ardelenilor.

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(ştirea iniţială)

CFR Cluj nu se oprește din întărirea lotului înaintea noului sezon și este foarte aproape de un nou transfer. După ce i-a prezentat oficial pe Renato Pantalon și Igor Savic, formația din Gruia s-a înțeles, potrivit presei din Uruguay, cu mijlocașul Francisco Barrios.

Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Ramiro Soria, de la Carve Deportiva, care susține că fotbalistul în vârstă de 24 de ani urmează să ajungă în România pentru a semna contractul cu CFR Cluj.

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Barrios evoluează în prezent la Boston River, formație aflată pe locul patru în Grupa A din prima ligă uruguayană. În actualul sezon, mijlocașul central a bifat 19 apariții în toate competițiile, însă nu a reușit să marcheze și nici să ofere vreo pasă decisivă.

De-a lungul carierei, Francisco Barrios a mai îmbrăcat tricoul celor de la Defensor Sporting, club pentru care a disputat 76 de partide, reușind să înscrie trei goluri și să ofere cinci assist-uri. De asemenea, acesta a avut o scurtă experiență în Brazilia, la Athletico Goianiense, unde a adunat patru apariții.

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