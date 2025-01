"Păi ce să vadă la Buzău?" Constantin Budescu, reacţie genială când a aflat că Mircea Lucescu nu a fost la amicalul Gloriei - Antena Sport

Constantin Budescu a avut o reacţie genială când a aflat că Mircea Lucescu nu a fost la amicalul Gloriei. Selecţionerul României se află în Antalya şi merge la toate amicalele echipelor româneşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu nu a fost la amicalul Gloriei Buzău, iar Budescu a avut o reacţie savuroasă.

Budescu, reacţie savuroasă când a fost întrebat de Mircea Lucescu

„Păi ce să vadă la Buzău? Pe cine să ia? (n.r. – Mircea Lucescu nu a venit la amicalul Buzăului) Ne vedem după meci, pe la un hotel pe undeva sau pe la alt meci”, a spus Constantin Budescu.

Budescu şi-a propus să mai joace 3-4 ani fotbal şi vrea să o salveze pe Gloria Buzău de la retrogradare.

„E bine în cantonament, e ok. E unul de acumulare, astăzi am avut un meci bun. E grea lupta pentru evitarea retrogradării, trebuie să acumulăm puncte, iar când se vor înjumătăţi să nu mai pierdem meciuri şi să ne salvăm, de ce nu, direct sau la baraj. Le ce ghinion am avut prin campionat, a venit prea târziu. Norocul ăsta trebuia să vină în timpul campionatului. Mai am chef de cantonament, nici nu le-am numărat. O să le număr peste 3-4 ani, când se apropie retragerea. Vorbeam cu Marius Niculae în tribună că o să povestim prin ce am trecut prin fotbal. Nu ştiu dacă trebuie să îi învâţ. Am jucat toată viaţa cu mingea, aveam 7-8 ore unde făceam numai fotbal, tehnică individuală. Dădeam şi peste şcoală, orice ne jucam. Am câteva geamuri sparte. Aveam diriginte, nu ne zicea nimic, el ne-a dus la fotbal, Gheorghe Roşu îl cheamă şi el ne punea tot timpul să facem tehnică individuală. În 2025 vreau să fiu sănătăs şi să ne salvăm de la retrogradare. Avem o echipă bună, am creat un grup aici. A fost o perioadă frumoasă acolo, m-am înţeles bine cu dânsul. Dacă ne salvăm de la retrogradare, mai am un an de zile cu Buzău. Trebuie să trecem prin toate, sperăm să ne salvăm şi la anul să nu mai trecem prin asta„, a mai spus Budescu, care a vorbit şi despre lupta la titlu.