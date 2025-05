"Până la moarte!" Gigi Becali i-a dat replica lui Marius Şumudică! Ce a spus despre promisiunea făcută - Antena Sport

Marius Şumudică, un nou mesaj pentru Gigi Becali

Marius Şumudică îşi doreşte ca Gigi Becali să nu-şi menajeze jucătorii titulari, pe finalul sezonului, după ce FCSB va deveni matematic campioană. Antrenorul de la Rapid i-a transmis lui Gigi Becali că a „arbitrat” play-off-ul, ţinând cont că giuleştenii au învins-o pe Universitatea Craiova, în runda precedentă.

„Eu am zis că voi arbitra play-off-ul. Domnul Becali zice că îl arbitrează dânsul. Tot eu l-am arbitrat, până la urmă, pentru că am făcut egal la CFR și am bătut Craiova.

Am ajutat involuntar FCSB. Sper să-și țină promisiunea și, până la sfârșit, FCSB să joace cu cei mai buni jucători și să se decidă totul pe teren„, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.