Poli Iași - Farul LIVE SCORE (16:30). Echipa lui Gică Hagi are nevoie de puncte "ca de aer"! Echipele probabile - Antena Sport

Poli Iași – Farul LIVE SCORE (16:30). Echipa lui Gică Hagi are nevoie de puncte „ca de aer”! Echipele probabile

Gică Hagi este antrenorul de la Farul Constanța / Profimedia Meciul dintre Poli Iași și Farul Constanța va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 16:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 19 a sezonului de Liga 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Înainte de acest meci, Farul și Poli Iași sunt la egalitate de puncte în clasament. Cele două formații ocupă locurile 11 ș 12 și au acumulat 21 de puncte în cele 18 meciuri jucate. LIVE SCORE | Poli Iași – Farul (16:30) Farul și Poli Iași sunt la 8 puncte de primul loc de play-off, care este ocupat de Sepsi OSK. Astfel, formațiile au nevoie de puncte „ca de aer”, pentru a spera la un loc în primele 6. Poli Iași primește vizita celor de la Farul după victoria cu Sănătatea Cluj, din Cupa României, scor 2-1. De cealaltă parte, „marinarii” lui Gică Hagi au remizat cu Hermannstadt, scor 1-1, tot în Cupă. Ultima întâlnire directă dintre cele două cluburi a fost câștigată de Farul Constanța. Meciul a avut loc în luna august a acestui an, iar elevii lui Hagi l-au câștigat cu scorul de 2-0. Reclamă

La conferința de presă premergătoare partidei cu Poli Iași, secundul lui Gică Hagi, Cătălin Anghel, a transmis faptul că se așteaptă la un meci greu, însă a evidențiat faptul că Farul trebuie să se impună, pentru a crea o serie bună în campionat.

„În primul rând vreau să vă spun că între noi și Poli au fost mereu meciuri foarte disputate. Am jucat foarte multe meciuri la Iași, meciuri importante. Am jucat de multe ori acolo calificarea în play-off, am avut mereu meciuri grele, așa va fi si mâine.

Eu cred că avem nevoie de o serie bună, dar nu doar în ultimele etape. Cred că trebuie să începem să câștigăm, să legăm victoriile și să fim mult mai constanți în evoluție, nu doar pentru ultimele etape, ci pentru tot sezonul”, a spus secundul lui Gică Hagi.

Echipele probabile: Poli Iași: J. Fernandez – Todoroski, Guilherme Soares, Samayoa, Atanaskoski – Gouet, Bordeianu – Gheorghiță, Roman, Tailson – Kamberi.

Rezerve: Ailenei, F. Ilie, Ștefanovici, Miskovic, Marchioni, Itu, G. Teixeira, V. Gheorghe, Omrani, Harrison, M. Tănasă, D. Popa.

Absent: Ispas (accidentat)

Antrenor: Emil Săndoi

Rezerve: Ducan, Munteanu, Dumitra, B. Țîru, Buta, Banu, N. Popescu, Radaslavescu, G. Iancu, I. Cojocaru, Rivaldinho

Absenți: –

Antrenor: Gheorghe Hagi Jucătorul pentru care Gică Hagi a insistat la Farul Gică Popescu a dezvăluit cine este jucătorul pentru care Gică Hagi a insistat să fie adus la Farul. „Baciul” a oferit declaraţii despre fiul său, Nicolas Popescu, mărturisind că „Regele” a fost încântat de el. Deşi a insistat să fie transferat la Farul, Gică Hagi i-a oferit puţine şanse lui Nicolas Popescu. Fiul lui Gică Popescu a bifat doar 56 de minute în acest sezon, pentru formaţia constănţeană. Gică Popescu este de părere că fiul său ar merita să bifeze mai multe meciuri la Farul. Acesta a dezvăluit că mijlocaşul de 21 de ani s-a confruntat cu probleme musculare, însă acestea au fost depăşite şi poate face faţă la nivelul din Liga 1. „Mă așteptam la mult mai mult. Nu joacă mai deloc. Eu am vorbit cu Gică în vara acestui an și mi-a zis că o să aibă mult mai mult spațiu, că va juca mult mai mult. Din păcate, nu s-a întâmplat. În ultimele cinci meciuri a jucat în patru, dar șapte, zece minute. Foarte puțin. Nu prea prinde echipa pentru că nu i s-a dat spațiu. Dacă nu joci… Nu are puțin talent, are mult talent! Pentru că în momentul în care el a venit la Farul, Gică a venit și a zis ‘Bă, l-am văzut pe Nico jucând, e bombă! Adu-l la Constanța!’.

L-am adus la Constanța. A avut o problemă când a crescut foarte, foarte mult. Se întâmplă des la copiii ăștia. A avut probleme musculare, a avut probleme cu articulațiile, îl dureau toate! O perioadă de doi ani de zile complicată, dar ultimii doi ani s-a stabilizat, iar ultimul an a fost chiar foarte, foarte bine.

Deci eu cred că fără probleme poate face față ușor la cerințele primei echipe. Ușor!”, a declarat Gică Popescu, conform gsp.ro.

