Prima izbucnire nervoasă a lui Zeljko Kopic în România: "De ce mă tot întrebați?". Antrenorul lui Dinamo a cedat - Antena Sport

A avut loc prima izbucnire nervoasă a lui Zeljko Kopic în România. Antrenorul lui Dinamo a cedat, în fața jurnaliștilor, după remiza cu FC Botoșani, scor 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a condus cu 2-0, prin golurile lui Cîrjan şi Dennis Politic, dar moldovenii au revenit incredibil. După golul lui Fulop, FC Botoșani a primit și un penalty, transformat în gol de Eduard Florescu. În prelungiri, „câinii” au marcat, dar golul lui Politic a fost anulat pentru ofsaid. Mai mult, în minutul 90+5, Opruț a primit al doilea cartonaș galben.

Prima izbucnire nervoasă a lui Zeljko Kopic în România

Întrebat despre deciziile luate de brigada de arbitri condusă de Sorin Vădana, Kopic a răbufnit.

„Nu vorbesc despre arbitri, nu o fac niciodată. Trebuie să ne analizăm jocul. Arbitrii au treaba lor de făcut, asta este tot.

De ce mă tot întrebați despre arbitri? Nu vreau să comentez! Nu am vrut din prima zi în care am fost aici. Ei au treaba lor de făcut, eu o am pe a mea„, a declarat Kopic la digisport.ro.