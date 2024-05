Primul jucător care şi-a anunţat plecarea de la Dinamo! Mesajul emoţionant transmis: "A venit timpul să ne spunem 'la revedere'!" - Antena Sport

„Dar am rămas în Liga 1 şi am meritat acest lucru. Pe viitor va trebui să ofer mai multe minute tinerilor jucători. vreau să construiesc Dinamo cu mai multe minute pentru tinerii jucători. Am ştiut unde vin, ştiam ce înseamnă Dinamo, ce club mare este, ce mulţi oameni trăiesc pentru acest club. Dar după 6 luni când vezi oamenii care vin peste tot, când ai 30.000 de oameni la stadion, înţeleg şi simt situaţia mai bine. Am o responsabilitate mare şi tot ce facem de astăzi este să facem un Dinamo mai bun. Echipa s-a luptat în ultimele sezoane şi nu putem schimba totul pentru noapte, dar ne putem asigura că vom progresa”, a declarat Kopic.

Dinamo va începe pregătirea pentru noul sezon la 10 iunie. „Vom decide ce jucători vor pleca, cine va rămâne. Facem tot ce putem pentru a pregăti sezonul şi a aduce jucători care pot contribui ca Dinamo să aibă un alt stil”.