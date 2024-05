Reacţia lui Alexandru Chipciu când a fost întrebat de transferul la FCSB! Ironii pentru olteni: "S-au îmbrăcat la loc!" - Antena Sport

Reacţia lui Alexandru Chipciu când a fost întrebat de transferul la FCSB. Acesta a evitat să dea un răspuns clar cu privire la eventualul transfer la FCSB.

Chipciu a analizat şi partida cu Universitatea Craiova şi a spus că echipa sa a practicat un joc bun. Chipciu a lansat şi câteva ironii la adresa fanilor olteni.

Reacţia lui Alexandru Chipciu când a fost întrebat de transferul la FCSB

„E greu să ai nişte concluzii acum, poţi să ai concluzii la cald. Sunt mândru de colegi, de echipă. Acesta este fotbalul. Învăţăm din astfel de lucruri. Când văd echipa cum joacă azi, nu ai ce să spui. Eram nervos pentru că am pus toată presiunea pe un copil şi m-am enervat că nu şi-au luat responsabilitatea oameni cu experienţă. În astfel de momente, prioritar ar fi oamenii cu experienţă. A fost entuziasmul lor, sărbătoreau prin tribună, s-au dezbrăcat suporterii, pe urmă s-au îmbrăcat.

Am fost aproape de toate, dar trebuie să fii acolo mereu. Şi la anul echipa trebuie să fie aproape de playoff, de cupele europene. Noi am fost aproape de toate. S-a pus şi o presiune cu salariile de 17.000 de euro şi toate mizeriile. În seara asta nu pot să am gând în afara meciului de astăzi. Voi vedea zilele următoare ce vom face şi voi vorbi mai mult pe subiectul acesta. Aveam maşină pregătită să mă duc la Cluj să sărbătoresc„, a spus Alexandru Chipciu la digisport.ro.

Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în preliminariile Conference League

Universitatea Craiova a învins echipa Universitatea Cluj, duminică, scor 6-5 în urma loviturilor de departajare, şi va evolua în turul doi preliminar al Conference League.