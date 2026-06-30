Reacţia lui Darius Olaru după ce Vlad Chiricheş a plecat de la FCSB! Ce i-a transmis fostului internaţional

Vlad Chiricheş şi Darius Olaru, în timp ce evoluau împreună la FCSB / Profimedia Images

Darius Olaru (28 de ani), jucător transferat în această vară la Union Saint-Gilloise, a reacţionat, pe reţelele sociale, după ce Vlad Chiricheş (36 de ani) a plecat oficial de la FCSB.

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Contractul lui Vlad Chiricheş cu formaţia patronată de Gigi Becali a încetat, el nefiind prelungit. Chiricheş ar urma să îşi încheie cariera de jucător, potrivit dezvăluirilor apropiatului său, Mihai Pintilii.

Darius Olaru, după plecarea lui Vlad Chiricheş de la FCSB: “A fost o adevărată plăcere să lucrăm împreună. Îţi doresc numai bine”

“A fost o adevărată plăcere să lucrăm împreună și sunt recunoscător că am avut ocazia să învăț de la un profesionist ca tine.

Îți doresc numai bine, atât pe plan profesional, cât și personal, și mult succes în tot ceea ce vei alege să faci de acum înainte! Sunt convins că vei aborda orice nouă provocare cu aceeași seriozitate, pasiune și determinare care te-au caracterizat întotdeauna.

Să ai parte de cât mai multe reușite și să ne revedem cu bine!”, a transmis Darius Olaru, pe Instagram, după plecarea lui Chiricheş de la FCSB.