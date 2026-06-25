“Revelaţia” lui Gigi Becali chiar de ziua sa: “Nu mai fac niciodată aşa ceva!”

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a implinit 68 de ani, iar latifundiarul din Pipera a dezvăluit cum a petrecut şi ce greşeală l-a determinat să spună că nu o să mai facă “vreodată aşa ceva”.
Omul de afaceri spune că a fost la o mănăstire din Vâlcea, cu maşina, fără şofer, şi asta l-a afectat la nivel fizic, pentru că nu a dormit o noapte întreagă.
Gigi Becali a dezvăluit greşeala pe care a făcut-o de ziua lui
Patronul de la FCSB a fost întrebat dacă s-a uitat la jucătorii pe care vrea să-i aducă la trupa bucureşteană, iar acesta a dezvăluit că a fost cuprins de oboseală după ce a luat o decizie neinspirată cu privire la modul în care a ales să-şi petreacă ultimele ore.
“Nu i-am cercetat astăzi jucătorii (n.r. cei 5 fotbalişti urmăriţi de FCSB). M-a sunat MM, i-am spus că sunt puţin obosit astăzi. Am fost pe 24 toată noaptea la mănăstire, la Vâlcea. După am condus vreo 3 ore şi am venit la mine la biserică, nu mai fac niciodată aşa ceva, să vin fără şofer.
Şi am stat aproape 24 de ore fără să dorm, pe drumuri, nu mai pot ca în tinereţe. Eu aşa vreau şi aşa cred, o să fac echipă, nu mai permit ce s-a întâmplat anul acesta”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.
Ce a spus Gigi Becali despre transferuri
Omul de afaceri a vorbit şi despre transferurile pe care vrea să le facă la FCSB.
“Astăzi e o zi importantă pentru transferuri, să ne facem echipă de Champions League. Vine MM la mine astăzi și îmi propune 4 mijlocași, din care vom alege unul. Și un atacant de top. MM spune că e un atacant de mare valoare, nu pot să vă spun de unde e, din ce campionat, că după aceea tabără alții pe el.
Dar e un atacant de mare valoare, care poate să marcheze fără probleme 20 de goluri în campionatul nostru. Deci astăzi vom alege un mijlocaș de mare valoare și un atacant de super mare valoare. Un atacant cotat la peste un milion de euro”, a mai declarat Becali.
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