Suma uriaşă cerută de Florin Tănase lui Gigi Becali pentru a rămâne la FCSB

Gigi Becali a vorbit despre situaţia lui Florin Tănase, jucător care se află acum la final de contract cu formaţia bucureşteană şi care are o propunere importantă din China, care i-ar duce un venit anual important.

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Patronul de la FCSB a explicat exact cum stau lucrurile în negocierile cu jucătorul şi a spus că încă nu este nimic decis, însă există o şansă ca el să joace la trupa bucureşteană şi în sezonul viitor.

Florin Tănase i-a cerut lui Gigi Becali 2 milioane de euro pentru a rămâne la FCSB

Se pare că atacantul a discutat cu Gigi Becali şi a cerut un împrumut de 2 milioane de euro pentru a continua la FCSB şi a refuza propunerea din China.

„Cu Tănase o să am o discuție finală. Problema este că el vrea contract pe 4 ani. Eu o să-i fac contract pe maximum doi ani. Tănase are niște afaceri imobiliare cu Mitică Dragomir, vor să facă un cartier rezidențial mare de tot și mi-a cerut să-i dau niște bani împrumut. Nu mă apuc eu acum să dau împrumuturi la jucători, dar cu Tănase am o relație mai specială. Trebuie să mă gândesc bine mai întâi, sunt bani mulți la mijloc.

El mi-a spus că dacă dă drumul la proiectul acesta rezidențial rămâne aici, nu mai pleacă în China. E vorba de un proiect de amploare, un cartier pe pământul lui Mitică Dragomir. Face profit de câteva milioane de euro cu banii pe care îi împrumut eu și atunci nu mai trebuie să plece în China. El trebuie să înțeleagă că afacerile sunt afaceri. Stai ușor, că poți intra în faliment. Vrea să facă el afaceri… Nu are rost să mai comentez, să vă povestesc ce vrea el.