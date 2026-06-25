Suma uriaşă cerută de Florin Tănase lui Gigi Becali pentru a rămâne la FCSB

Gigi Becali a vorbit despre situaţia lui Florin Tănase, jucător care se află acum la final de contract cu formaţia bucureşteană şi care are o propunere importantă din China, care i-ar duce un venit anual important.
Patronul de la FCSB a explicat exact cum stau lucrurile în negocierile cu jucătorul şi a spus că încă nu este nimic decis, însă există o şansă ca el să joace la trupa bucureşteană şi în sezonul viitor.
Florin Tănase i-a cerut lui Gigi Becali 2 milioane de euro pentru a rămâne la FCSB
Se pare că atacantul a discutat cu Gigi Becali şi a cerut un împrumut de 2 milioane de euro pentru a continua la FCSB şi a refuza propunerea din China.
„Cu Tănase o să am o discuție finală. Problema este că el vrea contract pe 4 ani. Eu o să-i fac contract pe maximum doi ani. Tănase are niște afaceri imobiliare cu Mitică Dragomir, vor să facă un cartier rezidențial mare de tot și mi-a cerut să-i dau niște bani împrumut. Nu mă apuc eu acum să dau împrumuturi la jucători, dar cu Tănase am o relație mai specială. Trebuie să mă gândesc bine mai întâi, sunt bani mulți la mijloc.
El mi-a spus că dacă dă drumul la proiectul acesta rezidențial rămâne aici, nu mai pleacă în China. E vorba de un proiect de amploare, un cartier pe pământul lui Mitică Dragomir. Face profit de câteva milioane de euro cu banii pe care îi împrumut eu și atunci nu mai trebuie să plece în China. El trebuie să înțeleagă că afacerile sunt afaceri. Stai ușor, că poți intra în faliment. Vrea să facă el afaceri… Nu are rost să mai comentez, să vă povestesc ce vrea el.
Treaba lui. El vrea afaceri, blocuri. El vrea bani, să-i dau împrumut. Nu merge așa, ce facem acum? Joacă fotbal. Ți-a ieșit afacerea, ai câștigat 5-6 milioane, dar așteaptă, că e blocată piața. «A, că a luat avânt». Nu merge așa, bă. Eu pot, dar tu te iei după mine? Sau după fata mea? Eu bag bani, 10-20 de milioane, țin banii închiși. După 10 sau 20 de ani, tot crește piața. Dar tu poți să ții banii închiși? De unde ai bani ca să-i ții închiși?”, a spus Gigi Becali la Fanatik.
Gigi Becali dezvăluie care este situaţia negocierilor cu Florin Tănase
Omul de afaceri a recunoscut însă că jucătorul a propus să semneze un contract prin care să nu mai primească bonusurile de performanţă care se puteau ridica la 1 milion de euro.
„Bine, băiatul este foarte corect, așa cum a fost mereu. Mi-a spus că renunță la prime, la toate bonusurile de cupe europene, dacă-i acord împrumutul acesta. Deci, practic, nici eu nu voi mai avea o cheltuială foarte mare, care poate ajunge la un milion de euro în anii următori din bonusurile de cupe europene.
Tănase a venit cu o propunere corectă, o să mă gândesc și o să vorbesc cu el. E mai complicat, totuși, să dau împrumut atâția bani, dar vedem ce se va întâmpla. Eu vreau ca Tănase să mai rămână, e unul dintre jucătorii noștri cei mai buni, vreau să rămână la FCSB, dar mai mult de doi ani nu-i ofer contract, pentru că nu am cum”, a mai spus Becali.
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