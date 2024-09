Salariul uriaş pe care Alexandru Mitriţă îl are la Universitatea Craiova: "Aşa am auzit de la patron!" - Antena Sport

Salariul uriaş pe care Alexandru Mitriţă îl are la Universitatea Craiova

Adrian Mutu a dezvăluit salariul uriaş pe care Alexandru Mitriţă îl are la Universitatea Craiova. Mutu spune că are informaţia chiar de la Mihai Rotaru, cu care este prieten bun.

Alexandru Mitriţă a semnat un nou contract cu Universitatea Craiova, valabil până în 2028. Conform lui Adrian Mutu, Mitriţă va încasa o sumă uriaşă de la mihai Rotaru în cei 4 ani de contract.

„Mitriță are 2 .800.000 de euro pe 4 ani, din ce am auzit eu la patron”, a spus Adrian Mutu la fanatik.ro. Alexandru Mitriţă este unul dintre cei mai în formă jucători români. Starul Universităţii Craiova a înscris şi un gol în partida pe care România a câştigat-o cu Lituania, scor 3-1.

Alex Mitriţă, mesaj tranşant după ce a marcat în România – Lituania 3-1

Alex Mitriţă a avut un mesaj tranşant după ce a marcat în România – Lituania 3-1. Mitriţă a ironizat modul în care s-a discutat despre el.

„Aveam nevoie de această victorie, să facem 6 puncte, să fim primii în clasament. Am muncit pentru această victorie, pe un teren greu. Sunt bucuros că m-am întors la echipa naţională şi sunt bucuros că am marcat şi am câştigat.