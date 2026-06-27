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Se întoarce Adrian Șut la FCSB? Decizia luată de Al-Ain

Radu Constantin Publicat: 27 iunie 2026, 14:14

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Se întoarce Adrian Șut la FCSB? Decizia luată de Al-Ain

Adrian Șut / Sportpictures

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S-a zvonit despre o revenire a mijlocașului Adrian Şut la FCSB, dar gruparea roș-albastră nu este o variantă luată în calcul în prezent de fotbalist.

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Al-Ain a plătit suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Adrian Șut de la FCSB. Recent, Gigi Becali a declarat că mijlocașul s-ar putea întoarce la echipa sa.

„Ne trebuie neapărat mijlocaș central! Am auzit că Șut prin Arabia pe acolo… Îl luăm înapoi, ce să facem! Nu s-a acomodat”, spunea Gigi Becali.

Varianta unei reveniri la FCSB este exclusă de mijlocașul de 27 de ani, cât și de cei de la Al-Ain, club de care aparține.

„Adi Șut are un contract valabil cu Al-Ain. Cu siguranță, va continua acolo. Altceva nu am ce să spun, nu știu ce a apărut. Mai are contract cu cei de acolo și se gândește doar la actuala sa echipă”, a spus Florin Vulturar, conform digisport.ro.

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