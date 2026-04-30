Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 30 aprilie 2026, 19:09

Comentarii
Adrian Şut într-un meci pentru FCSB / Sport Pictures

Adrian Șut (27 de ani) este dorit din nou de Gigi Becali, la FCSB. Fostul căpitan al campioanei s-a despărțit de roș-albaștri în iarnă, fiind transferat de Al-Ain.

Liderul din Emiratele Arabe Unite a plătit suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Adrian Șut de la FCSB. Recent, Gigi Becali a declarat că mijlocașul s-ar putea întoarce la echipa sa, în vară.

„Ne trebuie neapărat mijlocaș central! Am auzit că Șut prin Arabia pe acolo… Îl luăm înapoi, ce să facem! Nu s-a acomodat”, spunea Gigi Becali, conform digisport.ro.

Cu toate acestea, Adrian Șut e decis să continue la Al-Ain, notează iamsport.ro. Varianta unei reveniri la FCSB este exclusă de mijlocașul de 27 de ani, cât și de cei de la Al-Ain, club de care aparține.

Adrian Șut s-a confruntat cu probleme medicale la Al-Ain, motiv pentru care nu a reușit să se impună. De asemenea, el a fost folosit în bandă sau în spatele vârfului, și nu pe poziția sa obișnuită.

Conform sursei menționate anterior, chiar dacă Adrian Șut nu s-a impus la Al-Ain, nu se pune problema ca el să revină la FCSB. Antrenorul de la Al-Ain i-a transmis acestuia că din sezonului viitor, va fi utilizat pe poziția sa obișnuită, de mijlocaș, astfel că va avea ocazia să dea un randament maxim.

Adrian Șut încasează un salariu de un milion de euro pe an la Al-Ain, echipă cu care mai are contract până în vara lui 2028.

Șut, care este cotat la suma de 3,8 milioane de euro, a bifat zece meciuri la Al-Ain, reușind să marcheze și un gol în duelul de campionat cu Baiyas, din februarie.

Super-alimentele preferate de români, tot mai des contrafăcute. La ce trebuie să fim atențiSuper-alimentele preferate de români, tot mai des contrafăcute. La ce trebuie să fim atenți
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Care va fi finala Champions League din acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Amenda usturătoare primită de un botoșănean care şi-a abandonat căţelul la ieşirea din localitate
Observator
Amenda usturătoare primită de un botoșănean care şi-a abandonat căţelul la ieşirea din localitate
Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de anunțurile Termoenergetica: „O să îl rugăm pe domnul primar să refacă băile comunale”
Fanatik.ro
Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de anunțurile Termoenergetica: „O să îl rugăm pe domnul primar să refacă băile comunale”
18:55

FotoSurpriză de proporţii la Madrid! Deţinătorul trofeului, Casper Ruud, eliminat sub privirile lui Ion Ţiriac!
18:37

Recordurile pe care Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo le pot doborî la World Cup 2026!
18:32

Ciprian Marica știe ce va face diferența la un posibil baraj pentru Europa între Dinamo și FCSB: „Aici va fi decis”
18:12

Rayo Vallecano – Strasbourg și Șahtior – Crystal Palace (22:00) LIVE TEXT. Andrei Rațiu, în semifinalele Conference League
18:01

VideoGrand Prix, ediţia 44 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu de la Miami
17:54

Cristiano Ronaldo, anunț despre retragere înainte de Campionatul Mondial 2026: „Sfârșitul carierei se apropie”
Vezi toate știrile
1 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 2 Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează 3 Iftime l-a dat de gol pe Gigi Becali. Ei sunt cei doi antrenori pe care îi vrea la FCSB: “M-a întrebat” 4 Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect” 5 Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment 6 „Au bătut palma!” Surpriză de proporții! Unde va juca Paulo Dybala în sezonul următor
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”