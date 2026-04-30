Adrian Șut (27 de ani) este dorit din nou de Gigi Becali, la FCSB. Fostul căpitan al campioanei s-a despărțit de roș-albaștri în iarnă, fiind transferat de Al-Ain.
Liderul din Emiratele Arabe Unite a plătit suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Adrian Șut de la FCSB. Recent, Gigi Becali a declarat că mijlocașul s-ar putea întoarce la echipa sa, în vară.
Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB
„Ne trebuie neapărat mijlocaș central! Am auzit că Șut prin Arabia pe acolo… Îl luăm înapoi, ce să facem! Nu s-a acomodat”, spunea Gigi Becali, conform digisport.ro.
Cu toate acestea, Adrian Șut e decis să continue la Al-Ain, notează iamsport.ro. Varianta unei reveniri la FCSB este exclusă de mijlocașul de 27 de ani, cât și de cei de la Al-Ain, club de care aparține.
Adrian Șut s-a confruntat cu probleme medicale la Al-Ain, motiv pentru care nu a reușit să se impună. De asemenea, el a fost folosit în bandă sau în spatele vârfului, și nu pe poziția sa obișnuită.
Conform sursei menționate anterior, chiar dacă Adrian Șut nu s-a impus la Al-Ain, nu se pune problema ca el să revină la FCSB. Antrenorul de la Al-Ain i-a transmis acestuia că din sezonului viitor, va fi utilizat pe poziția sa obișnuită, de mijlocaș, astfel că va avea ocazia să dea un randament maxim.
Adrian Șut încasează un salariu de un milion de euro pe an la Al-Ain, echipă cu care mai are contract până în vara lui 2028.
Șut, care este cotat la suma de 3,8 milioane de euro, a bifat zece meciuri la Al-Ain, reușind să marcheze și un gol în duelul de campionat cu Baiyas, din februarie.
