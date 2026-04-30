Adrian Șut (27 de ani) este dorit din nou de Gigi Becali, la FCSB. Fostul căpitan al campioanei s-a despărțit de roș-albaștri în iarnă, fiind transferat de Al-Ain.

Liderul din Emiratele Arabe Unite a plătit suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Adrian Șut de la FCSB. Recent, Gigi Becali a declarat că mijlocașul s-ar putea întoarce la echipa sa, în vară.

Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB

„Ne trebuie neapărat mijlocaș central! Am auzit că Șut prin Arabia pe acolo… Îl luăm înapoi, ce să facem! Nu s-a acomodat”, spunea Gigi Becali, conform digisport.ro.

Cu toate acestea, Adrian Șut e decis să continue la Al-Ain, notează iamsport.ro. Varianta unei reveniri la FCSB este exclusă de mijlocașul de 27 de ani, cât și de cei de la Al-Ain, club de care aparține.

Adrian Șut s-a confruntat cu probleme medicale la Al-Ain, motiv pentru care nu a reușit să se impună. De asemenea, el a fost folosit în bandă sau în spatele vârfului, și nu pe poziția sa obișnuită.