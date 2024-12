„Și de Olaru i-am zis, și l-a luat după un an jumate!” Mihai Stoica, anunț despre jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali - Antena Sport

Mihai Stoica i-a atras atenția lui Gigi Becali, după ce i l-a propus pe Juri Cisotti. MM a dezvăluit că el a fost cel care a insistat și pentru transferul lui Darius Olaru, transfer pe care patronul campioanei a ezitat să-l facă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica s-a declarat încântat de Juri Cisotti, însă Gigi Becali are rețineri în privința mijlocașului, dată fiind vârsta sa. Italianul de la Oțelul are 31 de ani, fiind sub contract cu gălățenii până la finalul sezonului.

Mihai Stoica, anunț despre jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali

Mihai Stoica a transmis că vârsta nu mai reprezintă o problemă, în privința transferului unui jucător. Acesta a dat exemplul lui Valentin Crețu, titular incontestabil la FCSB la 35 de ani, dar și a starurilor din fotbalul european, Cristiano Ronaldo sau Pepe.

„Cel puţin kilometri alergaţi, nu ştiu, aşa dă impresia. Şi de Olaru i-am zis să îl ia şi l-a luat după un an jumătate. Nu mai am niciun fel de problemă cu 30 de ani. Îl am pe Creţu. Joacă din ce în ce mai bine. Acum sunt foarte mulţi fotbalişti care îşi vor prelungi viaţa.

Pentru că Cristiano Ronaldo nu este singurul. Mai e şi un Pepe, mai e şi un Alves. FCSB a dorit să aducă jucători tineri să îi crească, lângă jucători cu experienţă”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.