"Toată lumea greșește" Daniel Bîrligea, mesaj despre arbitraj după Rapid - FCSB 1-2! Ce a spus despre golul marcat - Antena Sport

(n.r. Sunteți cu o mână pe trofeu?) Mai avem două meciuri, nu vorbim despre asta.

(n.r. Despre arbitraj) Nu știu.. e treaba lor, s-a întâmplat și împotriva noastră. Toată lumea greșește, și jucătorii. Le acordăm și greșeli. Poate și în meciul ăsta au fost împotriva noastră. E foarte ușor să dai vina după meciuri.. scorul a fost 2-1 și FCSB e pe primul loc.

Sper să îmi revin, să ajut echipa cât mai mult. Am vorbit și cu antrenorii, cu preparatorul, să muncesc cât mai mult și să îmi revin. După accidentări nu mai eram 100%. Am încercat să muncesc mai mult. Poate jucam și prost, dar nu găseam ocazii. Eu în ultimele 5 meciuri nu am avut o ocazie. Se întâmplă, nu am nimic de reproșat.

A fost foarte bine că a reușit echipa să câștige, în cazul ăsta nu a căzut vina pe mine. M-au ajutat colegii”, a spus Daniel Bîrligea, la digisport.ro

Gigi Becali a făcut show după Rapid – FCSB 1-2

Gigi Becali a oferit o primă reacție după Rapid – FCSB 1-2. Patronul campioanei a făcut show și a început să cânte în direct.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a făcut un pas uriaș în lupta pentru titlu, după victoria din Giulești. Pentru FCSB au marcat Juri Cisotti și Daniel Bîrligea, la partida care a contat pentru etapa cu numărul 6 a play-off-ului.

Gigi Becali a dat de înțeles că echipa sa nu mai poate pierde titlul, după victoria din Giulești. Patronul de la FCSB a vorbit și despre duelul dintre Dinamo și CFR Cluj, din această etapă, însă a spus că nu este interesat de rezultatul de la acea partidă.

Patronul campioanei a spus că, în următoarea etapă, celor de la Dinamo le va fi dificil să scoată un rezutlat bun la meciul direct cu FCSB, având în vedere problemele de lot cu care se confruntă Zeljko Kopic. Astfel, Becali crede că echipa sa nu mai poate pierde titlul.

În final, Gigi Becali a făcut show și a început să cânte în direct.

„Mi-e indiferent. Ar fi bun un egal, dar nu au ce să mai facă. Chiar dacă ar câştiga, am avea 5 puncte. Joacă şi între ele. Noi jucăm cu Dinamo, echipă care şi-a revenit, dar nu are patru jucători. E greu să joci fără patru jucători.

(..)

(n.r. Cântă) Campionii, campionii, ole, ole, ole!”, a spus Gigi Becali, la primasport.ro.