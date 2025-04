Gigi Becali a făcut show după Rapid - FCSB 1-2! A început să cânte în direct: "Campionii, campionii!" - Antena Sport

Gigi Becali l-a ironizat pe Marius Şumudică, după Rapid – FCSB 1-2

Gigi Becali l-a ironizat pe Marius Şumudică, după Rapid – FCSB 1-2. Patronul campioanei nu s-a putut abţine, după ce echipa sa s-a impus în derby-ul din Giuleşti şi a vorbit şi despre Dan Şucu.

Concret, Gigi Becali a amintit de conferinţa susţinută de Marius Şumudică înaintea meciului cu FCSB, conferinţă în care antrenorul s-a autointitulat ca fiind „numărul 1” şi „cel mai bun antrenor”.

Gigi Becali a transmis că nu a vrut să ofere prea multe declaraţii despre Marius Şumudică, rezumându-se a spune că antrenorul de la Rapid nu mai e „numărul 1”.

„Nu mai pot eu de ce reproşează Şumudică, de-aia nu mai pot eu de Şumudică. Gata, e numărul 2 el. Nu mai e numărul 1 (n.r. râde)”, a declarat Gigi Becali, conform sursei citate.

Totodată, Gigi Becali a subliniat că nu are nicio rivalitate cu Dan Şucu. Acesta a transmis că e o mare diferenţă, la fotbal, între el şi acţionarul majoritar de la Rapid.

„Nu mă mai interesează de ei. Ce rivalitate am cu ei? Rivalitate ai cu unul care te urmăreşte. Am rivalitate cu Rotaru, cu Nelu Varga. Ce rivalitate cu Şucu? Asta e rivalitate? Locul 6 în play-off? Putea să câştige şi ne egala. El e prea băiat bun, dar la fotbal e prea mare diferenţa de valoare între echipe. Eu am Mercedes şi tu ai o Dacie şi tu vrei să facem concurs? Nu fac concurs cu o Dacie (n.r. râde)”, a mai spus Gigi Becali.