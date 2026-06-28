Transfer în Liga 1. Cu cine semnează Giannis Anestis

Giannis Anestis se desparte de FC Botoşani, dar rămâne tot în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Om de bază cu Leo Grozavu antrenor, grecul a apărat poarta Botoşaniului şi cu Marius Croitoru pe bancă. Totuşi, din această vară el nu mai este jucătorul moldovenilor şi rămâne liber de contract.

Potrivit Prima Sport, grecul a ajuns la un acord cu UTA Arad şi va îmbrăca tricoul “Bătrânei Doamne” în sezonul viitor. Anestis s-a înţeles cu noua sa echipă şi, conform sursei menţionate, va avea un salariu de 8.000 de euro lunar.

Giannis Anestis a ajuns în Liga 1 în urmă cu doi ani, după ce s-a despărţit de AEL Limassol.