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Transfer în Liga 1. Cu cine semnează Giannis Anestis

Radu Constantin Publicat: 28 iunie 2026, 19:27

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Transfer în Liga 1. Cu cine semnează Giannis Anestis
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Giannis Anestis se desparte de FC Botoşani, dar rămâne tot în Liga 1.

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Om de bază cu Leo Grozavu antrenor, grecul a apărat poarta Botoşaniului şi cu Marius Croitoru pe bancă. Totuşi, din această vară el nu mai este jucătorul moldovenilor şi rămâne liber de contract.

Potrivit Prima Sport, grecul a ajuns la un acord cu UTA Arad şi va îmbrăca tricoul “Bătrânei Doamne” în sezonul viitor. Anestis s-a înţeles cu noua sa echipă şi, conform sursei menţionate, va avea un salariu de 8.000 de euro lunar.

Giannis Anestis a ajuns în Liga 1 în urmă cu doi ani, după ce s-a despărţit de AEL Limassol.

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