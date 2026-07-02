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Transferul de 1 milion de euro al lui Gigi Becali a picat! “Se duce MM să vorbească faţă în faţă cu el”

Radu Constantin Publicat: 2 iulie 2026, 22:20

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Transferul de 1 milion de euro al lui Gigi Becali a picat! Se duce MM să vorbească faţă în faţă cu el

Gig Becali / hepta.ro

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Gigi Becali plănuieşte transferul unui atacacant de 1 milion de euro, dar mutarea a intrat în impas! Motivul? Un jurnalist l-ar fi sunat şi i-a dat informaţii eronate despre FCSB.

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Latifundiarul susţine că l-a mandatat pe Mihai Stoica să meargă să discute personal cu fotbalistul.

“Nu s-a rezolvat cu atacantul. E cineva din presă care a dat telefon direct la jucător, dar o să aflăm. Ne-a pus strâmbe acolo. De unde voia să vină îi e teamă acum. Că talala…

Sunt oameni care au nebunii, frustrări. Nu spun acum de unde e (n.r. din ce țară e atacantul).

(n.r. despre transferul unui mijlocaș) O să vedem, suntem la negocieri. E din străinătate. Nu mai vreau să mai zic nimic. Nici nu am vorbit și îți dai seama…

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Eu nu știu de unde a aflat (n.r. persoana incriminată de FCSB despre atacant). Eu știu că o să se ducă MM să vorbească față în față și să ne dea numărul jurnalistului care a sunat și să vedeți și voi cine a făcut asta”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

 

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