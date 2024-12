Transferul de titlu pe care îl face Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta Gigi Becali a anunţat că va aduce doi jucători la FCSB în perioada de mercato de iarnă, un mijlocaş şi un atacant. Chiar dacă nu a specificat numele celor doi fotbalişti, mijlocaşul în cauză ar fi Juri Cisotti, „creierul” Oţelului Galaţi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Becali susţine că FCSB va avea nevoie de întăriri, dacă ţinem cont că va continua lupta pe două planuri, Liga 1 şi Europe League, acolo unde este ca şi calificată în play-off-ul pentru optimile competiţiei. Juri Cisotti, primul transfer al lui Gigi Becali la FCSB Conform prosport.ro, Cisotti este primul pe lista lui Becali, acolo unde a mai fost şi în primăvara acestui an, fără ca negocierile însă să ajungă în faze avansate. Jucătorul de 31 de ani cotat la 700.000 de euro l-a impresionat pe patron cu evoluţiile din această stagiune. Un alt mare avantaj al jucătorului cu un gol şi două assist-uri în acest sezon de Liga 1 este părerea bună pe care Mihai Stoica o are despre el. Oficialul campioanei a vorbit în mai multe rânduri la superlativ despre fotbalistul lui Dorinel Munteanu. „Cisotti este la ora actuală poate cel mai în formă mijlocaș box to box din campionatul nostru. Eu nu țin minte un meci slab făcut de Cisotti sau un meci fără realizări, fără gol marcat sau fără pasă de gol. Este un exemplu, pentru că Cisotti a venit de nicăieri, a venit în Liga a 3-a la Galați. Reclamă

Acum 3 ani era la Divizia C în România, care nu are corespondență în fotbalul italian, nu se joacă fotbal în Liga 3. Nu era în Serie C. Și acum joacă… Să vii cu un asemenea bagaj de cunoștințe… ăsta este numai meritul lui Dorinel Munteanu”, a declarat Meme Stoica, la sfârşitul lunii august.

Juri Cisotti e cotat la 700.000 de euro

Cisotti are 31 de ani

10 goluri a marcat Cisotti în Liga 1

Gigi Becali a anunţat că va face două transferuri la FCSB

Chiar dacă nu le-a precizat numele celor doi, Gigi Becali a dezvăluit că e vorba de fotbalişti din Liga 1. Pe de altă parte, cele două transferuri nu vor duce la plecările lui Malcom Edjouma şi Baba Alhassan.

„Da, este nevoie de întăriri. Avem nevoie de un mijlocaș și de un atacant. De ce un mijlocaș? În primăvară noi vom fi clar în Europa, vom mai avea multe meciuri. Avem nevoie de un mijlocaș gen Șut, care să țină de minge. Baba este bunicel, e și Malcom. Dar mie nu-mi place dacă ei pierd mingea.

Nu aș renunța nici la Malcom, nici la Baba, dar vreau un jucător gen Șut pe care nu-l am, care să facă deposedări, să dirijeze jocul. Și încă un atacant pentru că ne trebuie un înlocuitor pentru Bîrligea, de aia l-am și scos, la câte meciuri am jucat, ca să fie echipa care-mi place mie. Bîrligea a jucat din 3 în 3 zile. Eu văd niște soluții în Superliga, dar nu pot spune despre cine e vorba, nu are rost să spun acum, pentru că încep să sară în sus. Mai bine să vorbim în iarnă. Eu deja am pus ochii și pe atacant și pe mijlocaș, dar nu pot spune mai multe. Nu garantez că vor face față la FCSB, e greu aici. Noi încercăm, altă șansă nu am”, a spus Becali, citat de gsp.ro.

