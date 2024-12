Gigi Becali a anunţat că va face două super-transferuri la FCSB: "Este nevoie de întăriri" - Antena Sport

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Hepta Gigi Becali e pregătit să investească din nou în transferuri la FCSB, pentru ca la primăvară echipa să facă faţă pe ambele fronturi, campionat şi Europa League. Finanţatorul susţine că va aduce un mijlocaş şi un atacant. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Chiar dacă nu le-a precizat numele celor doi, Gigi Becali a dezvăluit că e vorba de fotbalişti din Liga 1. Pe de altă parte, cele două transferuri nu vor duce la plecările lui Malcom Edjouma şi Baba Alhassan. Gigi Becali anunţă noi transferuri la FCSB „Da, este nevoie de întăriri. Avem nevoie de un mijlocaș și de un atacant. De ce un mijlocaș? În primăvară noi vom fi clar în Europa, vom mai avea multe meciuri. Avem nevoie de un mijlocaș gen Șut, care să țină de minge. Baba este bunicel, e și Malcom. Dar mie nu-mi place dacă ei pierd mingea. Nu aș renunța nici la Malcom, nici la Baba, dar vreau un jucător gen Șut pe care nu-l am, care să facă deposedări, să dirijeze jocul. Și încă un atacant pentru că ne trebuie un înlocuitor pentru Bîrligea, de aia l-am și scos, la câte meciuri am jucat, ca să fie echipa care-mi place mie. Bîrligea a jucat din 3 în 3 zile. Eu văd niște soluții în Superliga, dar nu pot spune despre cine e vorba, nu are rost să spun acum, pentru că încep să sară în sus. Mai bine să vorbim în iarnă. Eu deja am pus ochii și pe atacant și pe mijlocaș, dar nu pot spune mai multe. Nu garantez că vor face față la FCSB, e greu aici. Noi încercăm, altă șansă nu am”, a spus Becali, citat de gsp.ro. Reclamă

FCSB, pe locul 3 în Liga 1

FCSB a învins Oţelul la Galaţi, cu 4-1, şi a urcat pe locul 3 în Liga 1. Daniel Bîrligea a marcat două goluri şi a devenit golgheterul campionatului.

„Se văd relațiile de joc între jucători, văd forță. Câștigi detașat, fără emoții. Să ținem cont și de numărul de accidentați, am jucat și cu fotbaliști de 17 ani. Nu va mai fi Musi titular, ci Toma. O să vedeți. Eu nu îl știam pe Toma, acum l-am văzut. Nu contează că Musi a marcat, contează de câte ori a pierdut mingea.

Bîrligea a dat două goluri venite din nicăieri. Cred că mama lui i-a făcut contract cu poarta, când l-a născut. Nu că a marcat, a făcut-o lejer. Cred că am fost inspirat în vară. Câte goluri are Bîrligea, câte are Louis Munteanu? Nu e comparație. Nu contest că Louis e un jucător tehnic și valoros, doar că e diferență mare”, a mai spus Becali.

