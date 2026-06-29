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Transferul făcut de Rapid, contestat: “Cel mai bun!”

Mihai Alecu Publicat: 29 iunie 2026, 18:29

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Transferul făcut de Rapid, contestat: Cel mai bun!

Plecarea lui Christensen, contestată. Foto: Sport Pictures

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Rapid a intrat într-o nouă eră după ce Daniel Pancu l-a înlocuit pe Costel Gâlcă, iar noul tehnician a anunţat că vrea să facă multe schimbări la nivel de lot şi nu a pierdut timpul în acest sens.

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Printre jucătorii care au plecat deja de la echipă se numără şi Tobias Christensen, cel care a fost vândut polonezilor de la Wieczysta Krakow în schimbul a 500.000 de euro, sumă considerată însă prea mică de fostul atacant al giuleştenilor.

Plecarea lui Tobias Christensen de la Rapid naşte discuţii. Fostul atacant al giuleştenilor nu e convins

Florin Bratu a vorbit despre decizia luată de club şi a spus că suma pe care cei de la Rapid au luat-o a fost prea mică în comparaţie cu valoarea fotbalistului. Tehnicianul consideră că dacă bucureştenii obţineau 2 milioane de euro era o altă discuţie, în contextul în care mijlocaşul a fost important în angrenajul echipei în ultimii ani.

”Cam puțin 500.000 pe Christensen. Eu cred că era un jucător esențial pentru ce ar fi vrut să joace Pancu. Dacă îl dădea cu două milioane de euro, alta era discuția, dar eu cred că Rapid a pierdut un jucător important. Din punctul meu de vedere, era cel mai bun mijlocaș al Rapidului”, a spus Florin Bratu pentru Digi Sport.

Danezul era în ultimul an de contract cu Rapid şi se pare că nu mai voia să prelungească înţelegerea, motiv pentru care şefii echipei au decis să-l vândă, pentru a nu-l pierde gratis în vara viitoare.

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Rapid şi-a luat atacant

Mai multe plecări de la Rapid au fost în compartimentul ofensiv, acolo de unde Elvir Koljic a fost pus pe liber după ce i-a expirat înţelegerea, iar Daniel Paraschiv s-a întors la Real Oviedo în urma încheierii împrumutului.

Giuleştenii s-au repliat şi au reuşit înregimentarea lui Jason Kodor, atacant român crescut în Italia, la Lecce, care s-a mai aflat şi pe lista celor de la FCSB. Tânărul fotbalist a semnat un contract valabil pentru următorii 3 ani cu Rapid.

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