Alex Dobre şi Claudiu Petrila, liberi să plece de la Rapid. Anunţul făcut de conducerea clubului

Pentru cei de la Rapid urmează o vară complicată, asta după ce Daniel Pancu l-a înlocuit pe Costel Gâlcă şi noul tehnician a declarat că vrea schimbări importante în lot, cu jucători care să fie potriviţi pentru filosofia sa.

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Giuleştenii s-au despărţit deja de mai mulţi fotbalişti, printre care Daniel Paraschiv, revenit la Real Oviedo, Tobias Christensen, cedat pentru 500.000 de euro în Polonia, sau Elvir Koljic a cărui înţelegere a expirat.

Oficialul de la Rapid a vorbit despre viitorul celor mai importanţi jucători din lot

Nimeni nu este netransfarabil din actualul lot, lucru confirmat de noul director sportiv, Marius Bilaşco, cel care a vorbit inclusiv despre interesul pentru două dintre vedetele echipei, Alex Dobre şi Claudiu Petrila. Acesta a spus că în cazul unor oferte avantajoase se poate produce o plecare a acestora de la echipă.

„(n.r. – Există vreo șansă ca Dobre să plece de la Rapid?) Da. Orice jucător poate să plece, mai ales cei care sunt valoroși, cum sunt Dobre și Petrila. Dacă vor primi o ofertă, e foarte greu de refuzat. Și jucătorul primește un salariu mai mare și vrea să plece, deci nu poți să îi pui piedică”, a spus Marius Bilaşco pentru Prosport.

Planul lui Daniel Pancu la Rapid

După ce a fost oficializată instalarea lui Daniel Pancu pe banca echipei, speculaţiile cu privire la planurile sale au fost la ordinea zilei în presă. Acesta se pare că e decis să mizeze mai mult pe tineri, fotbalişti pentru care Dan Şucu a plătit sume importante, precum Omar El Sawy sau Rareş Pop.