Home | Fotbal | Liga 1 | Alex Dobre şi Claudiu Petrila, liberi să plece de la Rapid. Anunţul făcut de conducerea clubului

Alex Dobre şi Claudiu Petrila, liberi să plece de la Rapid. Anunţul făcut de conducerea clubului

Mihai Alecu Publicat: 27 iunie 2026, 17:02

Comentarii
Alex Dobre şi Claudiu Petrila, liberi să plece de la Rapid. Anunţul făcut de conducerea clubului

Rapid ar putea să se despartă de Claudiu Petrila şi Alex Dobre. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Pentru cei de la Rapid urmează o vară complicată, asta după ce Daniel Pancu l-a înlocuit pe Costel Gâlcă şi noul tehnician a declarat că vrea schimbări importante în lot, cu jucători care să fie potriviţi pentru filosofia sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giuleştenii s-au despărţit deja de mai mulţi fotbalişti, printre care Daniel Paraschiv, revenit la Real Oviedo, Tobias Christensen, cedat pentru 500.000 de euro în Polonia, sau Elvir Koljic a cărui înţelegere a expirat.

Oficialul de la Rapid a vorbit despre viitorul celor mai importanţi jucători din lot

Nimeni nu este netransfarabil din actualul lot, lucru confirmat de noul director sportiv, Marius Bilaşco, cel care a vorbit inclusiv despre interesul pentru două dintre vedetele echipei, Alex Dobre şi Claudiu Petrila. Acesta a spus că în cazul unor oferte avantajoase se poate produce o plecare a acestora de la echipă.

„(n.r. – Există vreo șansă ca Dobre să plece de la Rapid?) Da. Orice jucător poate să plece, mai ales cei care sunt valoroși, cum sunt Dobre și Petrila. Dacă vor primi o ofertă, e foarte greu de refuzat. Și jucătorul primește un salariu mai mare și vrea să plece, deci nu poți să îi pui piedică”, a spus Marius Bilaşco pentru Prosport.

Planul lui Daniel Pancu la Rapid

După ce a fost oficializată instalarea lui Daniel Pancu pe banca echipei, speculaţiile cu privire la planurile sale au fost la ordinea zilei în presă. Acesta se pare că e decis să mizeze mai mult pe tineri, fotbalişti pentru care Dan Şucu a plătit sume importante, precum Omar El Sawy sau Rareş Pop.

Reclamă
Reclamă

Ambii au avut parte de şanse puţine şi acum ar putea să primească încredere din partea tehnicianului care e obişnuit să lucreze cu tinerii după ce a fost inclusiv pe banca naţionalei U21 a României, pe care a calificat-o la turneul final de campionat european.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va străluci în ultimele meciuri din faza grupelor de la Campionatul Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii muncesc 8 luni pe an pentru a-şi plăti taxele. Suma uriaşă care ajunge la Sănătate
Observator
Românii muncesc 8 luni pe an pentru a-şi plăti taxele. Suma uriaşă care ajunge la Sănătate
Resortul fabulos pe care îl construiește Dumitru Dragomir. E la 10 minute de București, este unic în România și se va întinde pe 14.000 mp. „O să faci bine oamenilor”
Fanatik.ro
Resortul fabulos pe care îl construiește Dumitru Dragomir. E la 10 minute de București, este unic în România și se va întinde pe 14.000 mp. „O să faci bine oamenilor”
17:26

Unde poate ajunge Mohamed Salah! Fosta campioană îl consideră o prioritate pe superstarul egiptean
17:25

7 jucători importanţi, pe lista neagră la Real Madrid!
17:20

LIVE VIDEOCalificările MP al Austriei sunt ACUM pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Piloţii Mercedes, cei mai rapizi în antrenamente
17:02

David Popovici luptă pentru aur la ora 20:50, în finala probei de 100 de metri liber de la Roma
16:34

Henry l-a făcut praf pe Bielsa după ce Uruguay a fost eliminată de la Mondial: “Nu îţi scoţi cel mai bun jucător”
15:14

EXCLUSIVImagini fabuloase cu bucuria lui Joao Paulo. Cum s-a distrat jucătorul FCSB după ce s-a calificat în 16-imi la Mondial
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificate 2 VideoDramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8 3 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 4 Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament! 5 „Blat la Mondial”. Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: „Au semnat Pactul și sunt fericite” 6 Liverpool, ofertă uriaşă pentru Andrei Raţiu! Suma pe care o poate primi Rayo în schimbul fundaşului naţionalei
Citește și
Cele mai citite
Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificateCum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificate
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8