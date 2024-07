„Trebuie potolit!” Cu ce „problemă” se confruntă Cătălin Cîrjan la Dinamo, după ce a marcat două goluri în două meciuri - Antena Sport

Cu ce „problemă” se confruntă Cătălin Cîrjan la Dinamo, după ce a marcat două goluri în două meciuri Cătălin Cîrjan, în timpul unui meci la Dinamo/ Profimedia Andrei Nicolescu a dezvăluit cu ce „problemă” se confruntă Cătălin Cîrjan la Dinamo. În ciuda faptului că a marcat două goluri în două meciuri jucate în tricoul „câinilor”, mijlocașul este în continuare nemulțumit de jocul său. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dinamo a obținut o victorie categorică în etapa precedentă, scor 4-1 cu Petrolul. În această etapă, „câinii” se vor duela cu Sepsi. Meciul se va disputa astăzi, de la ora 22:00, și va fi în format live text, pe AS.ro. Cu ce „problemă” se confruntă Cătălin Cîrjan la Dinamo Andrei Nicolescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cătălin Cîrjan și a dezvăluit că Zeljko Kopic și l-a dorit pe acesta la Dinamo. De asemenea, administratorul special al „câinilor” a transmis că are mare încredere în potențialul mijlocașului de 21 de ani, transferat de la Rapid. „A fost ideea noastră să îl aducem și evident antrenorul a văzut potențial în el. Am fost la unison pe această direcție. A fost un moment în care am văzut această posibilitate. Noi credem foarte mult în el, credem că poate avea o constanță și evoluții foarte bune. Trebuie să nu mai pună atât de multă presiune pe el. El nici după aceste două meciuri nu era atât de mulțumit de evoluția lui și trebuie să îl potolim un pic. Reclamă

Își pune mereu presiune pe el și poate de-asta oamenii l-au judecat”, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro.

„Este doar o victorie!” Andrei Nicolescu, reacţie clară după succesul la scor al lui Dinamo

Andrei Nicolescu a oferit o reacţie clară, după succesul la scor al lui Dinamo. Administratorul special al „câinilor” a transmis că jucătorilor tineri le lipseşte maturitatea, însă s-a declarat mulţumit de rezultatul obţinut în duelul cu Petrolul.

„Am făcut tot ce a depins de noi să-l aducem pe Cîrjan. Cred că ne-am pregătit bine, filosofia noastră este să construim un Dinamo pentru viitor, nu doar pentru un an. La CFR a fost dezamăgitor rezultatul, dar am arătat destul de bine. Lipsește maturitatea unor jucători tineri, care trebuie să interpreteze mai bine fazele și să conducă ostilitățile, nu să sufere la final.

Cu Petrolul a fost un meci bun, un meci solid, dar trebuie să ne continuăm parcursul, pas cu pas. Nu trebuie să fim prea fericiți pentru acest rezultat, este doar o victorie. Momentan, cei care sunt în echipă fac parte din viziunea noastră. Am anunțat împrumuturile și transferurile pe care le-am făcut de fiecare dată. Avem un parteneriat cu firma domnului Negoiţă și ne dorim ca sponsorii să alcătuiască o bună parte din bugetul clubului”, a declarat Andrei Nicolescu, conform playsport.ro.