Universitatea Craiova - Rapid, LIVE TEXT (20:30). Duel "de foc" între Rădoi şi Şumudică. Echipele probabile - Antena Sport

Rapid: Aioani – Onea, Ciobotariu, Pașcanu, Borza – Kait, Christensen, Keita – Dobre, Burmaz, Petrila.

Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la Rapid

Marius Şumudică a oferit noi detalii despre situaţia sa de la Rapid, după ce nu a fost lăsat să plece în urma eşecului cu Hermannstadt, din semifinalele Cupei României.

Şumudică a lăsat să se înţeleagă că îi va părăsi pe giuleşteni la finalul sezonului. Până atunci, Rapid mai are 4 meciuri de disputat din play-off, pentru a scăpa de ultimul loc al clasamentului. Primul e la Craiova, vineri, de la 20:30.

„Nu am ce să vă spun, sunt un antrenor sub contract. Ne despărţim, ne despărţim, ce să fac? Sunt chestii de bucătărie internă, nu pot să vă spun eu cum a decurs discuţia. Nu e normal. Am în contract o grămadă de clauze şi dacă voi vorbi, vă daţi seama că există sancţiuni. Nu aş face rău.

A fost o discuţie prin care mi s-a transmis că există un contract semnat de ambele părţi şi că va trebui să rămân. Există o clauză în oglindă. Probabil în vară, întrebaţi-l pe domnul Angelescu, n-am fost lăsat să plec, îmi fac treaba la antrenament, mai mult de atât ce pot să fac. Nu depinde de mine”, a spus Şumudică la conferinţa de presă.