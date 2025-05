Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la Rapid: "N-am fost lăsat să plec, îmi fac treaba la antrenament" - Antena Sport

Marius Şumudică a oferit noi detalii despre situaţia sa de la Rapid, după ce nu a fost lăsat să plece în urma eşecului cu Hermannstadt, din semifinalele Cupei României.

Şumudică a lăsat să se înţeleagă că îi va părăsi pe giuleşteni la finalul sezonului. Până atunci, Rapid mai are 4 meciuri de disputat din play-off, pentru a scăpa de ultimul loc al clasamentului. Primul e la Craiova, vineri, de la 20:30.

Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la Rapid

„Nu am ce să vă spun, sunt un antrenor sub contract. Ne despărţim, ne despărţim, ce să fac? Sunt chestii de bucătărie internă, nu pot să vă spun eu cum a decurs discuţia. Nu e normal. Am în contract o grămadă de clauze şi dacă voi vorbi, vă daţi seama că există sancţiuni. Nu aş face rău.

A fost o discuţie prin care mi s-a transmis că există un contract semnat de ambele părţi şi că va trebui să rămân. Există o clauză în oglindă. Probabil în vară, întrebaţi-l pe domnul Angelescu, n-am fost lăsat să plec, îmi fac treaba la antrenament, mai mult de atât ce pot să fac. Nu depinde de mine”, a spus Şumudică la conferinţa de presă.

Marius Şumudică, criticat de Ionuţ Lupescu

Fostul mare jucător al lui Dinamo, Ionuţ Lupescu a dat de pământ cu Marius Şumudică. Rezultatele slabe ale celor de la Rapid din play-off l-au făcut pe fostul mijlocaş să-l spulbere pur şi simplu pe tehnicianul giuleştenilor.