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Unul dintre golgheterii Ligii 1 ar putea pleca pentru 500.000 de euro

Mihai Alecu Publicat: 29 iunie 2026, 17:49

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Unul dintre golgheterii Ligii 1 ar putea pleca pentru 500.000 de euro

Sebastian Mailat ar putea pleca de la Botoşani. Foto: Sport Pictures

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Perioada de mercato aduce multe speculaţii şi multe mutări surprinzătoare, iar unul dintre fotbaliştii din Liga 1 care a impresionat în ultimul sezon ar putea să schimbe echipa în perioada următoare.

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Sebastian Mailat a fost unul dintre remarcaţii de la FC Botoşani şi a fost de multe ori decisiv, inclusiv în confruntările cu FCSB, când moldovenii au obţinut 2 victorii din cele 4 partide disputate.

Sebastian Mailat poate pleca din nou de la FC Botoşani

Atacantul a fost al patrulea golgheter al stagiunii 2025-2026 din România, cu 14 goluri, iar evoluţiile sale au adus interes în vedere unui transfer în vară. Se pare că există propuneri concrete, dezvăluie patronul de la FC Botoşani, Valeriu Iftime, care a dezvăluit preţul pe care vrea să-l obţină în schimbul atacantului.

„Sunt niște discuții avansate cu el, dar deocamdată nu e nimic conturat la modul serios, că îi dăm drumul. Pur și simplu am spus ‘da, veniți cu o ofertă scrisă’. În momentul în care copilul s-a înțeles și e o ofertă OK pentru club, îi dau drumul. În momentul ăsta, lumea e preocupată cu Mondialul, n-au timp de transferuri. Ofertă OK pentru noi înseamnă minimum 500.000 de euro”, a spus Valeriu Iftime pentru sport.ro

FC Botoşani l-a mai vândut o dată pe Sebastian Mailat şi poate din nou să facă un profit important

Atacantul în vârstă de 28 de ani crescut la Poli Timişoara a fost pentru prima dată la FC Botoşani în 2022, după care în care anului 2024 a fost cedat în Coreea de Sud, la Suwon Bluewings, pentru 250.000 de euro. Acum, formaţia condusă de Valeriu Iftime ar putea să facă din nou profit.

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Mailat s-a întors în România în ianuarie 2025 şi în vara trecută semna din nou cu FC Botoşani, după o perioadă scurtă la Sepsi. A fost decisiv multe partide, inclusiv cu FCSB, marcând de 3 ori în 4 meciuri, şi astfel a devenit o ţintă pentru cluburile din afara ţarii.

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