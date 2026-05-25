Mihai Stoica, anunț despre viitorul lui Octavian Popescu la FCSB, după ce a fost decisiv cu Botoșani: „Sub nicio formă”

Viviana Moraru Publicat: 25 mai 2026, 20:31

Octavian Popescu, bucurie după golul marcat în FCSB - Botoșani 4-3/ Sport Pictures

Mihai Stoica a oferit declarații despre viitorul lui Octavian Popescu, după ce a fost decisiv în partida de baraj cu Botoșani. Roș-albaștrii s-au impus cu 4-3 și vor juca un alt baraj cu rivala Dinamo, pentru stabilirea ultimei echipe din Liga 1 care va merge în cupele europene.

Octavian Popescu a marcat golul victoriei în partida cu Botoșani. Mijlocașul a punctat spectaculos, în minutul 107, după ce a driblat spectaculos trei adversari.

Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Octavian Popescu și a transmis că FCSB avea nevoie de forma lui bună. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a dezvăluit și că nu se pune problema ca mijlocașul să plece de la echipă, în vară.

De antrenat s-a antrenat mereu bine. Posibil să se fi schimbat ceva extrasportiv la el în bine.

N-a existat antrenament la care să nu participe, adică să nu fie bine. Şi când a intrat cu Mirel la Botoşani… aveam aşteptări foarte mari pentru că îl vedeam cum arată la antrenamente.

Acum, Octavian Popescu a fost cel pe care îl aşteptam de ani de zile. Trebuie să aibă constanţă în evoluţii. Golul ăsta se pune acum. Dar pentru el e important să fie titular, să înceapă echipa cu el. Depinde doar de el.

Nu se poate vorbi de plecat sub nicio formă. Nu se pune problema la el”, a declarart Mihai Stoica, conform primasport.ro.

