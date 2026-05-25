Daniel Pancu a dat verdictul în cazul lui Octavian Popescu, după ce a adus victoria cu FC Botoşani: “Se vede”

Alex Masgras Publicat: 25 mai 2026, 19:36

Daniel Pancu / Sport Pictures

Daniel Pancu l-a lăudat pe Octavian Popescu, pentru prestaţia din timpul meciului FCSB – FC Botoşani, încheiat cu victoria roş-albaştrilor, scor 4-3. Echipa condusă de Marius Baciu va juca acum în barajul pentru preliminariile Conference League cu Dinamo.

După 90 de minute, scorul era egal, 3-3, iar Octavian Popescu a fost cel care a marcat golul victoriei pentru FCSB. Ajuns la 23 de ani, Popescu se afla într-o scădere semnificativă de formă în ultimele sezoane, dar prestaţia de duminică seară îi dă speranţe.

Daniel Pancu a fost impresionat de Octavian Popescu: “Cu Botoşani e golul lui”

Daniel Pancu este de părere că Octavian Popescu a început să se maturizeze şi a scos în evidenţă faptul că cei mai mulţi fotbalişti români au o problemă în jurul vârstei de 22-23 de ani:

“Se maturizează, se vede. Cu Botoșani e golul lui. Se vede că se maturizează. Majoritatea fotbaliștilor români au problema asta, perioada asta critică la 22-23 de ani”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Octavian Popescu a marcat golul decisiv şi chiar şi Gigi Becali a spus despre el că a fost omul meciului

“Mă bucur că am reușit să aduc victoria și să fiu omul meciului, sper să fac asta și cu Dinamo. Am fost foarte fericit, mi-a spus Mister că o să marchez și am reușit. Mi-a spus de dinainte că o să marchez și să mă duc la el.

Nu prea am mai jucat în ultimul timp, acum am început să joc iar și sper să-mi recâștig locul de titular. O să încerc de mai multe ori (n.r. să trag la poartă).

(n.r. Cum stai cu încrederea?) Sunt 100% acum. Sper cu Dinamo să facem un meci cât mai bun. Este un derby. Am trecut de primul meci, acum urmează al doilea.

Am avut multe discuții cu Marius Baciu, mi-a spus să am încredere în mine în ultimii 30 de metri și s-a văzut la meci acum”, a spus Octavian Popescu, după meci.

