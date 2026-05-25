Daniel Pancu a dat verdictul în cazul lui Octavian Popescu, după ce a adus victoria cu FC Botoşani: “Se vede”

Daniel Pancu l-a lăudat pe Octavian Popescu, pentru prestaţia din timpul meciului FCSB – FC Botoşani, încheiat cu victoria roş-albaştrilor, scor 4-3. Echipa condusă de Marius Baciu va juca acum în barajul pentru preliminariile Conference League cu Dinamo.
După 90 de minute, scorul era egal, 3-3, iar Octavian Popescu a fost cel care a marcat golul victoriei pentru FCSB. Ajuns la 23 de ani, Popescu se afla într-o scădere semnificativă de formă în ultimele sezoane, dar prestaţia de duminică seară îi dă speranţe.
Daniel Pancu a fost impresionat de Octavian Popescu: “Cu Botoşani e golul lui”
Daniel Pancu este de părere că Octavian Popescu a început să se maturizeze şi a scos în evidenţă faptul că cei mai mulţi fotbalişti români au o problemă în jurul vârstei de 22-23 de ani:
“Se maturizează, se vede. Cu Botoșani e golul lui. Se vede că se maturizează. Majoritatea fotbaliștilor români au problema asta, perioada asta critică la 22-23 de ani”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.
Octavian Popescu a marcat golul decisiv şi chiar şi Gigi Becali a spus despre el că a fost omul meciului
“Mă bucur că am reușit să aduc victoria și să fiu omul meciului, sper să fac asta și cu Dinamo. Am fost foarte fericit, mi-a spus Mister că o să marchez și am reușit. Mi-a spus de dinainte că o să marchez și să mă duc la el.
Nu prea am mai jucat în ultimul timp, acum am început să joc iar și sper să-mi recâștig locul de titular. O să încerc de mai multe ori (n.r. să trag la poartă).
(n.r. Cum stai cu încrederea?) Sunt 100% acum. Sper cu Dinamo să facem un meci cât mai bun. Este un derby. Am trecut de primul meci, acum urmează al doilea.
Am avut multe discuții cu Marius Baciu, mi-a spus să am încredere în mine în ultimii 30 de metri și s-a văzut la meci acum”, a spus Octavian Popescu, după meci.
- Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”
- Rapid – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:30). Ultimul meci al lui Gâlcă în Giulești. Echipele de start
- „Poate se întoarce Coman”. Mihai Stoica, anunț uriaș despre transferul verii la FCSB: „E al nostru”
- Andrei Nicolescu a numit singurul jucător care ar putea pleca de la Dinamo la vară: „Am setat o valoare”
- „E numărul unu”. Mihai Stoica a găsit un nou atacant la FCSB: „I-am spus lui Gigi de mult”