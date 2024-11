„Vă dați seama cum am dormit aseară!” Cu ce probleme s-a confruntat Gică Hagi, înainte de Unirea Slobozia - Farul 0-1 - Antena Sport

Gică Hagi a oferit declarații, după Unirea Slobozia – Farul 0-1, și a dezvăluit că s-a confruntat cu mari probleme înaintea partidei de Liga 1. „Regele” a transmis că doi jucători de bază, Mihai Bălașa și Rivaldinho, erau incerți înaintea partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Farul s-a impus la limită pe terenul celor de la Unirea Slobozia, grație golului marcat de Rivaldinho. Constănțenii au ajuns la trei meciuri consecutive fără înfrângere și s-au apropiat de play-off.

Gică Hagi a răsuflat ușurat după Unirea Slobozia – Farul 0-1

Gică Hagi a transmis că a fost măcinat de griji, înaintea confruntării cu Unirea Slobozia. „Regele” a declarat că accidentările i-au dat mari bătăi de cap, însă și-a lăudat jucătorii pentru faptul că au obținut victorie cu Unirea Slobozia.

Gică Hagi a avut doar cuvinte de laudă și la adresa tinerilor jucători pe care s-a bazat în meciul cu Unirea Slobozia. Ionuț Cercel, în vârstă de doar 17 ani, a fost titularizat în premieră de managerul constănțenilor, și el a fost cel care a oferit pasa decisivă la golul marcat de Rivaldinho.

„Terenul a arătat bine, prima repriză a fost bună, am câștigat toate mingile. În repriza a doua, după gol, am scăzut, adversarul ne-a dominat, dar și în condițiile acestea, am făcut totul bine. Și portarul a fost în formă. Victorie importantă, după multă muncă, toată banca a fost cu jucători tineri, au jucat multe meciuri în ultimele două săptămâni. S-a văzut și în schimbări, cei care au intrat și au început azi, au făcut-o bine timp de 60 de minute.