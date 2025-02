VAR a anulat golul FCSB-ului, în meciul cu Petrolul! Ce s-a întâmplat înainte de reuşita lui David Miculescu - Antena Sport

„Eu m-am înțeles cu Rotaru, cu jucătorul încă nu am discutat în detaliu. Mâine ne punem să negociem. Singura chestie e că el vrea un contract pe doi ani și jumătate, eu vreau pe un an, cu opțiune pentru încă un an și jumătate. Așa cum fac eu contractele.

Nu a căzut transferul. Doar că încă nu am negociat. Azi, la ora 17, jucătorul era la vizita medicală. Face toate testele, vreo două ore. Mâine dimineață vom avea toate rezultatele. Și după aceea, ne punem să discutăm și să vedem detaliile despre contract„, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.