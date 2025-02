Gigi Becali, anunţ despre transferul lui Elvir Koljic la FCSB! Cerinţa atacantului: "Asta e singura chestie" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut un anunţ despre transferul lui Elvir Koljic la FCSB. Patronul campioanei a oferit detalii despre ceea ce se întâmplă cu atacantul, care a sosit azi la Bucureşti pentru a efectua vizita medicală.

Becali a dezvăluit că s-a înţeles cu Mihai Rotaru, în privinţa transferului atacantului bosniac. Patronul de la FCSB le va plăti oltenilor suma de 200.000 de euro, în schimbul lui Elvir Koljic.

Gigi Becali, anunţ despre transferul lui Elvir Koljic la FCSB

Gigi Becali a transmis că FCSB va primi vineri toate rezultatele, în urma vizitei medicale efectuate de Elvir Koljic. În urma acestui fapt, campionii vor lua o decizie în privinţa transferului.

Latifundiarul din Pipera a transmis că atacantul are o singură cerinţă, înainte de a semna cu FCSB. El îşi doreşte un contract pe doi ani şi jumătate, însă Gigi Becali este dispus să-i ofere o înţelegere valabilă doar pe un sezon, cu opţiune de prelungire pe încă unul şi jumătate.

„Eu m-am înțeles cu Rotaru, cu jucătorul încă nu am discutat în detaliu. Mâine ne punem să negociem. Singura chestie e că el vrea un contract pe doi ani și jumătate, eu vreau pe un an, cu opțiune pentru încă un an și jumătate. Așa cum fac eu contractele.