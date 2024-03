Victor Cornea şi Theo Arribage au pierdut finala turneului de la Napoli, la doar o săptămână după triumful de la Murcia - Antena Sport

Reclamă

Pentru Cornea şi Arribage aceasta a fost a doua finală consecutivă, după ce sâmbăta trecută au câştigat titlul la turneul challenger de la Murcia (Spania). Cuplul româno-francez s-a ales cu un cec de 4.870 de euro şi 75 de puncte ATP la dublu.

Surpriza uriaşă a lui Victor Cornea pentru iubita lui, Andreea Bălan. Cei doi au o relaţie de vis

Surpriza uriaşă a lui Victor Cornea pentru iubita lui, Andreea Bălan. Victor Cornea o duce pe Andreea Bălan acasă la Stefanos Tsitsipas. Românul e prieten bun cu fraţii Tsitsipas, următorii adversari din Cupa Davis.

Victor Cornea se ştie bine cu fraţii Tsitsipas, grecii peste care românii vor da în Cupa Davis. „Cu Petros chiar am jucat o perioadă lungă de timp. Am fost la ei acasă şi mă cunosc bine cu toată familia. Am făcut şi poze cu ei, ne înţelegem bine”, ne-a spus Victor Cornea.

Iubita Andreea Bălan a învăţat lovituri noi la Australian Open şi îi va face galerie lui Cornea şi în Grecia.

„Uşor, uşor se descurcă tot mai bine, înţelege tenisul şi asta mă bucură foarte mult”, a mai spus Victor Cornea pentru AntenaSport.

Andreea Bălan şi Victor Cornea, imagini memorabile cu Novak Djokovic Andreea Bălan şi Victor Cornea au fost protagoniştii unor imagini memorabile cu Novak Djokovic! Îndrăgita cântăreaţă şi iubitul ei se află în Australia, acolo unde Victor Cornea joacă în turneul de dublu de la Australian Open. Andreea Bălan şi Victor Cornea s-au pozat, recent, şi cu Paula Badosa şi Stefanos Tsitsipas, care formează cel mai cunoscut cuplu din lumea tenisului. „Doamnelor şi domnilor, legenda vie a tenisului, numărul 1 mondial, unicul Novak Djokovic! Cu câteva minute înainte de primul tur de la Australian Open”, a scris Andreea Bălan pe Instagram. Şi iubitul Andreei Bălan, Victor Cornea s-a pozat cu cel mai titrat jucător din istorie, care deţine 24 de titluri de Grand Slam.

