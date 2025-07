Lovitură pentru CFR Cluj! Dan Petrescu a anunţat cât lipeşte Muhar şi a răbufnit: "O să ajung eu să joc cu Hoban" - Antena Sport

“Dacă îmi spuneai înainte de meci de un 0-0, cu sintetic, cu ploaie, cu mingile care nu sunt cum voiam noi și cu un adversar foarte valoros, era clar. În momentul in care ratezi un penalty și ai mai avut niște ocazii de a marca, parcă te gândeai la o victorie. Până la urmă, trebuie să ne mulțumim cu acest 0-0 și sunt convins că în șapte zile va fi iar un meci foarte greu.

Nu (n.r. nu este supărat pe Muhar după ratarea penalty-ului). Am ratat și eu și știu prin ce am trecut, nu am de ce să fiu supărat pe el. Eu sunt supărat pe el că s-a accidentat, atât”, a declarat Dan Petrescu.