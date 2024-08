Viorel Moldovan nu s-a ferit de cuvinte după Rapid - Sepsi 2-2: "Execrabil"! Mesaj despre Marius Şumudică: "E binevenit" - Antena Sport

Viorel Moldovan nu s-a ferit de cuvinte după Rapid - Sepsi 2-2 Viorel Moldovan şi Marius Şumudică / Colaj Hepta Viorel Moldovan nu s-a ferit de cuvinte după Rapid – Sepsi 2-2! Preşedintele Rapidului a recunoscut că giuleştenii au început „execrabil” de sezon. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Moldovan a subliniat că jocul Rapidului este departe de ceea ce vor suporterii şi de ceea ce îşi doreşte conducerea clubului giuleştean. Viorel Moldovan nu s-a ferit de cuvinte după Rapid – Sepsi 2-2: „Execrabil”! Mesaj despre Marius Şumudică: „E binevenit” „Ceea ce propunem vizavi de joc nu caracterizează Rapidul din punctul meu de vedere. Nu e normal ca toate echipele să vină şi să domine Rapidul pe terenul propriu. Trebuie puţin să ne gândim vizavi de multe lucruri. Nu aş vrea să intru în detalii pentru că ceea ce am văzut m-a dezamăgit. Nu aş vrea să intru în detalii tactice. Este şi un blocaj, ceea ce am constatat la anumiţi jucători. Ne pierdem foarte uşor personalitatea şi nu reuşim mai mult. Reclamă

Reclamă 4

Ca atitudine, dorinţă nu am ce să le reproşez. Propunem un fotbal cu pipeta, ceea ce nu este suficient la Rapid Bucureşti. Trebuie să fim o echipă dominantă. Trebuie să regândim anumite aspecte.

„Am început campionatul execrabil”

(n.r.: Care este problema?) Jocul, bineînţeles. Este îngrijorător, nu este suficient.

(n.r.: despre atacanţii Rapidului) Nu vreau să discut personal despre jucători. Un atacant depinde de jocul colectiv al echipei, de modul în care funcţionează echipa, de modul în care este pus în evidenţă. Noi am avut şansa de a face 3-1, nu am reuşit să facem acest lucru, după care am fost egalaţi. Un atacant depinde de buna funcţionare a angrenajului.

Reclamă

(n.r.: dacă regretă că a venit preşedinte la Rapid) De ce să regret? E o cinste, onoare să fiu preşedinte la Rapid. Am început campionatul execrabil, asta e realitatea. Sper ca staff-ul să reuşească să redea starea de spirit necesară jucătorilor pentru a ieşi din acest moment delicat. Nu se câştigă la Rapid de vreo 14 etape. Şumudică e binevenit oricând la meciurile Rapidului. E rapidist, e un antrenor care poate să meargă oriunde, să vadă orice joc. Ştim atitudinea lui, e liber să vorbească. Eu n-am nicio problemă. Dincolo, Adrian Mutu, la fel, a fost antrenor la Rapid, de ce să nu vină în Giuleşti? Suporterii îl apreciază pe Şumudică, e normal, dar eu nu mă gândesc la aceste lucruri. Eu mă gândesc ce să facem să propunem un fotbal mai de calitate pentru că ce propunem astăzi nu e suficient”, a declarat Viorel Moldovan pentru digisport.ro după Rapid – Sepsi 2-2. „Demisia, demisia!” Galeria Rapidului a început „revoluţia”! Numele antrenorului cerut insistent de ultraşi în Giuleşti! Galeria Rapidului a început „revoluţia”! „Demisia, demisia!” au scandat fanii Rapidului după ce giuleştenii s-au încurcat iarăşi, acasă, cu Sepsi. Rapid – Sepsi s-a terminat 2-2. Covăsnenii au avut o posesie de 72% în acest meci, uluitor, având în vedere că meciul s-a disputat în Giuleşti. Jucătorii au fost şi ei huiduiţi copios. Galeria Rapidului i-a scandat insistent numele antrenorului Marius Şumudică, aflat la meci.

„Şumudică, Marius Şumudică”, a scandat galeria Rapidului. Jucătorii Rapidului au mers la galerie la finalul partidei, fiind nevoiţi să asculte criticile suporterilor.

Rapid este pe locul 12 în Liga 1, după 4 etape disputate. Giuleştenii au numai 3 puncte.

Neil Lennon trece prin momente cumplite după ce mama lui a decedat. Antrenorul a fost învoit pentru acest meci.