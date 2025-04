"Vrem să ne luăm revanşa cu FCSB!" Oltenii, discurs războinic înaintea derby-ului cu campioana: "Am pierdut doar o bătălie" - Antena Sport

Vladimir Screciu şi Nicuşor Bancu sunt deja cu gândul la derby-ul cu FCSB, după înfrângerea cu FCSB. Oltenii au spus că vor juca pentru victorie pentru a rămane în lupta pentru titlu.

Bancu a avut un discurs de căpitan şi a admis că CFR Cluj a fost mai bună în cele două meciuri jucate în doar 4 zile.

Oltenii, discurs războinic înaintea derby-ului cu campioana

„Începusem bine playoff-ul cu două victorii. A rămas meciul de acasă cu FCSB, trebuie să ne revanşăm. Vrem să ne respectăm acasă şi să nu pierdem niciun meci. Nu vreau să vorbesc despre echipa CFR-ului ce are în plus. A fost un meci mai slab pentru noi. Au fost mai buni decât noi pentru că ne-au eliminat din Cupă şi au câştigat şi cele 3 puncte. Vrem să ne luăm revanşa cu FCSB. A venit prima înfrângere din playoff, mai avem 7 meciuri, vor fi toate nişte finale.

Am câştigat două şi am pierdut una până acum. Nu am văzut faza de la al doilea galben. Ne pare rău că a luat roşu şi nu ne poate ajuta cu cei de la FCSB. Trebuie să fim alături de el. Jucătorii trebuie să îl ajute pe el şi echipa. Ne cerem scuze, ne doare şi pe noi foarte tare. mai ales eliminarea din Cupă ne-a durut. Vrem ca la meciul cu FCSB să luăm cele 3 puncte”, a spus Vladimir Screciu la digisport.ro.

„Un CFR Cluj foarte bun. Trebuie să mergem mai departe, iar la meciul cu FCSB să mergem la victorie pentru că ne îndepărtăm de obiectivul nostru. Am luat două goluri, e greu să desfaci o echipă ca CFR Cluj. Echipa mai bună a câştigat. Mai bine să mă huiduie de mine şi să îi lase pe ceilalţi jucători în pace. Îmi asum să fiu huiduit. Am pierdut o bătălie, nu s-a întâmplat nimic. Ne pare rău, sunt toţi dezamăgiţi, ne cerem scuze. Trebuie să ridicăm ştacheta cu FCSB. Noi jucăm la victorie, mai ales acasă. Suporterii sunt alături de noi„, a spus Nicuşor Bancu.