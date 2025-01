Zeljko Kopic a dezvăluit cum au decurs negocierile cu Dinamo. Croatul are contract până în 2028: „O să dau totul pentru asta” - Antena Sport

Zeljko Kopic a semnat prelungirea contractului cu Dinamo pentru următorii trei ani şi jumătate. Astfel, croatul va continua pe banca tehnică a „câinilor” până în iunie 2028, cu un salariu lunar de 16.000 de euro. Tehnicianul de 47 de ani va primi cu 4.000 de euro mai mult decât în vechea înțelegere.

Tehnicianul şi Dinamo au ajuns la o înțelegere în dimineața zilei de vineri, 10 ianuarie. Kopic a semnat contractul chiar în Antalya, acolo unde se află în cantonament cu „haita”.

Ce planuri are Zeljko Kopic după prelungirea contractului cu Dinamo

În primul interviu după ce a semnat prelungirea contractului cu gruparea din Ştefan cel Mare, Kopic a vorbit despre negocierile purtate cu echipa despre reînnoirea înțelegerii. Mai mult, acesta a dezvăluit şi ce planuri are cu Dinamo în viitorul apropiat, dar şi despre ambițiile personale.

„A fost simplu. Nu am avut probleme când am discutat. Nu am avut niciun dubiu, îmi place Dinamo. Mă simt bine să lucrez aici și mi-am dorit să prelungesc contractul și să continui să lucrez aici.

Da, categoric. Noi pentru asta lucrăm. Eu înțeleg perfect ce înseamnă Dinamo și tot ce ține de această echipă. Vrem să facem totul cât mai bine pentru Dinamo. Vrem să aducem echipa din nou la cel mai înalt nivel.