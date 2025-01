Zeljko Kopic așteaptă întăriri la Dinamo, după ce echipa sa a egalat liderul! Mesaj direct după 3-1 cu Unirea Slobozia - Antena Sport

La conferința de presă de la finalul partidei cu Unirea Slobozia, câștigată de Dinamo cu scorul de 3-1, Zeljko Kopic a recunoscut că așteaptă întăriri. Antrenorul „câinilor” a vorbit și despre prestația echipei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a ajuns pe locul 2 în Liga 1, după victoria cu Unirea Slobozia. Echipa lui Zeljko Kopic are acum 41 de puncte și este la egalitate cu liderul U Cluj, dar și cu FCSB, ocupanta locului 3.

Zeljko Kopic va primi întăriri la Dinamo, după ce echipa sa a egalat liderul

Antrenorul lui Dinamo a transmis că, în următoarele zile, 3 noi jucători vor ajunge în lotul formației sale.

Totodată, acesta a vorbit și despre prestația elevilor săi și a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Hakim Abdallah, care a reușit o „dublă” în cadrul partidei de la Clinceni.

„Sunt fericit, știam că meciul va fi dificil. Am jucat cu garda sus, cu ambiție, am controlat meciul, am fost periculoși. Am avut niște probleme, am știut că ei sunt periculoși pe contră. Totuși, merităm cele 3 puncte.