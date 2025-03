Zeljko Kopic, prima reacţie după ce Dinamo a ajuns la opt înfrângeri consecutive cu FCSB: "Nu e un complex. Ştiam că va fi dificil" - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit prima reacţie, după ce Dinamo a fost învinsă de FCSB, scor 1-2, în a doua etapă a play-off-ului. Antrenorul croat a transmis că echipa sa nu are un complex în faţa rivalei, deşi a ajuns la opt eşecuri consecutive.

Zeljko Kopic a subliniat că FCSB are o echipă puternică, construită în timp. De cealaltă parte, croatul a amintit că Dinamo s-a salvat in extremis de la retrogradare în sezonul precedent, şi a reuşit să formeze o echipă care a prins play-off-ul în actuala stagiune.

Zeljko Kopic, prima reacţie după ce Dinamo a pierdut cu FCSB

Zeljko Kopic a fost întrebat şi despre accidentarea lui Dennis Politic. Antrenorul a declarat că are „grijă” de căpitanul său, însă acesta se tot accidentează.

„Am început meciul bine, am avut 1-0. Am câştigat multe dueluri, am pus multă energie în teren. Din păcate, am primit gol din corner. În a doua repriză, am avut o ocazie mare. Dar din nou, FCSB şi-a arătat calitatea, au reuşit să marcheze al doilea gol. Mărginean avut probleme la gleznă de o perioadă, în trei zile a avut meciuri dificile la echipa naţională. A fost un risc pentru noi.

Politic…am vorbit cu el, primeşte îngrijiri speciale, avem grijă de el. A stat mult timp în afara terenului, acum apare altă accidentare. FCSB şi-a construit echipa în mai mulţi ani, nu e un complex în faţa lor. Noi am reuşit să evităm retrogradarea, am construit, dar FCSB are o echipă foarte bună.