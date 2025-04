Zeljko Kopic, prima reacţie după ce Gigi Becali a zis că-l vrea pe Dennis Politic la FCSB - Antena Sport

Pentru mine nu este o surpriză că FCSB sau alte echipe și-au arătat interesul pentru Dennis. Nu pot spune asta, pentru mine este important să am jucătorii cei mai buni la echipă, dar pot înțelege clubul dacă vine o ofertă care este satisfăcătoare pentru echipă, clubul va negocia.

Gigi Becali forţează aducerea lui Dennis Politic

Gigi Becali spune că e gata să ofere un milion de euro în schimbul lui Dennis Politic. Banii nu ar ajunge la Dinamo, ci la Vasile Şiman. Latifundiarul din Pipera e gata să achite datoria dinamoviştilor. Practic, Dinamo ar plăti un preţ destul de scump pentru ieşirea din insolvenţă. Mai exact, ar trebui să-l cedeze pe cel mai bun jucător al lui Zeljko Kopic, Dennis Politic, la FCSB.

”(n.r. întrebat dacă îl vrea pe Politic) Da! Dar nu sunt transferuri acum, nu are rost. El (n.r. Andrei Nicolescu) să mă sune și o să vorbim. Nu știu dacă are puterea asta, că se supără galeria și sunt probleme. Eu am vorbit cu Șiman despre Politic. Ei, dacă nu se înțeleg cu Șiman, ei nu pot ieși din insolvență.

Are legătură, că Șiman are de primit bani de la Dinamo. Ca să iasă din insolvență… Procesul ăla durează mai mult. Dacă Șiman se înțelege cu ei, Dinamo se încadrează în termen pentru cupele europene. Îl vreau pe Politic. Am zis că eu pot să dau pe Politic un milion cel mult”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.