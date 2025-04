Cum poate ajunge Dennis Politic la FCSB. Oferta lui Gigi Becali pentru cei de la Dinamo: "Am vorbit cu Șiman" - Antena Sport

Gigi Becali pregăteşte lovitura verii. Şeful celor de la FCSB forţează aducerea lui Dennis Politic de la marea rivală, Dinamo. Mai mult, latfundiarul din Pipera are şi un plan în privinţa acestei mutări. Aşteaptă ca Andrei Nicolescu de la Dinamo să îl sune pentru a încheia afacerea. Şeful campioanei vrea să îi scape de insolvenţă pe „câini”.

Gigi Becali a dezvăluit că a vorbit deja cu Vasile Şiman. Cei de la Dinamo nu au scăpat de insolvenţă din cauza unui conflict istoric cu fostul patron al Sportului Studenţesc. Ionuţ Şerban a fost lăsat să plece de la Dinamo ca jucător liber de contract, iar această decizie a dus la un conflict de lungă durată.

Gigi Becali forţează aducerea lui Dennis Politic

Gigi Becali spune că e gata să ofere un milion de euro în schimbul lui Dennis Politic. Banii nu ar ajunge la Dinamo ci la Vasile Şiman. Latifundiarul din Pipera e gata să achite datoria dinamoviştilor. Practic, Dinamo ar plăti un preţ destul de scump pentru ieşirea din insolvenţă. Mai exact, ar trebui să-l cedeze pe cel mai bun jucător al lui Zeljko Kopic, Dennis Politic, la FCSB.

”(n.r. întrebat dacă îl vrea pe Politic) Da! Dar nu sunt transferuri acum, nu are rost. El (n.r. Andrei Nicolescu) să mă sune și o să vorbim. Nu știu dacă are puterea asta, că se supără galeria și sunt probleme. Eu am vorbit cu Șiman despre Politic. Ei, dacă nu se înțeleg cu Șiman, ei nu pot ieși din insolvență.

Are legătură, că Șiman are de primit bani de la Dinamo. Ca să iasă din insolvență… Procesul ăla durează mai mult. Dacă Șiman se înțelege cu ei, Dinamo se încadrează în termen pentru cupele europene. Îl vreau pe Politic. Am zis că eu pot să dau pe Politic un milion cel mult”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.